Lo sapevamo già che “Control” è sempre stato un gioco next-gen

ESPOO - Esistono videogiochi che – vuoi per visione, vuoi per necessità puramente tecniche – finiscono per uscire troppo presto risultando, loro malgrado, “avanti” rispetto ai tempi che corrono.

Per quanto riguarda le console è capitato di recente a “Cyberpunk 2077” (che ci speriamo di poter giocare presto, dopo un opportuno incerottamento per le macchine next-gen) ed è capitato nel 2019 anche al fenomenale “Control” della finlandese Remedy da noi recensito proprio su queste pagine digitali.

Ambientato nei colossali uffici di un'entità investigativa, il Federal Bureau of Control, vede la protagonista Jesse Faden – da anni in cerca del fratello – alle prese con un'invasione dimensionale da parte di semi-onnipotenti entità aliene.

Lo spazio, il tempo e la stessa realtà, vengono così distorte all'inverosimile. Unico modo per placare questa follia: utilizzare l'Arma di Servizio, una pistola mutaforma dimensionale, e i poteri che via via sbloccheremo lungo l'arco del gioco.

Action in terza persona estremamente ambizioso, ai tempi aveva più di un problemino a girare davvero bene su Playstation 4 e Xbox One. A metterci una pezza, un paio d'anni dopo, arriva l'aggiornamento per next-gen sotto forma di questa “Control: Ultimate Edition” che, tra l'altro, è gratuita per tutti gli abbonati a Playstation Plus.

Oltre all'upgrade grafico evidente, e a tratti davvero strepitoso se si opta per la modalità alto dettaglio, per il bestione bianco di Sony c'è anche da tenere in considerazione tutti i cambiamenti aptici legati al pad, fra grilletti resistenti, suoni e vibrazioni varie.

L'impressione, finalmente, è quella di trovarsi fra le mani il gioco così come Sam Lake & co. lo avevano pensato fin dall'inizio. Ed è una bellissima sensazione.

Altra cosa degna di godimento è il, finalmente, capire fin dove può spingersi questa nuova generazione di macchine che – ad oggi – abbiamo potuto apprezzare davvero pochino. E il futuro, fidatevi, ci riserverà diverse sorprese.

VOTO: 9 “Control: Ultimate Edition”, nella sua forma patchata per la next-gen, è disponibile per Playstation 5 (versione provata) e Xbox Series X. ZAF

Remedy