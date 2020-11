“Clouds of Rain” è un videogioco fantasy tutto ticinese

LUGANO - Non spessissimo, ma qualche volta capita: anche in Ticino, sempre un po' a sorpresa, salta fuori... un videogioco. Questa volta a realizzarlo è il team ticinese di GraphicLine Games: «ci stiamo lavorando da quasi 5 anni ormai, nei ritagli di tempo, siamo in tre e abbiamo un lavoro fisso», ci spiega Patrick Migliavacca, «ecco, diciamo che i sacrifici non sono certo mancati».

Il risultato è "Clouds of Rain" un gioco di ruolo per Pc Windows di stampo classico e fortemente influenzato dai grandi classici, soprattutto giapponesi: «la componente visiva è sicuramente influenzata dalle opere di Miyazaki e Studio Ghibili, mentre il gioco vero e proprio prende spunto dagli rpg classici, come "Final Fantasy" e quelli un po' più recenti e - diciamo così - innovativi, come "Octopath Traveler"».

Al lavoro un team di tre persone, tutto ticinese: «Abbiamo iniziato realizzando un prototipo che fosse il più solido possibile, ci siamo occupati sia del design del gioco sia di grafica e delle musiche. Il risultato incoraggiante ci ha spinti a continuare!». Oltre a Patrick e alla moglie Roberta, a occuparsi della programmazione è Marco Ruffaldi.

Per finire a fare un videogioco, bisogna essere davvero appassionati? «Noi lo siamo da sempre», conferma Patrick, «vero è che, con il passare degli anni, il tempo per giocare diminuisce drasticamente». E, magari, in futuro fare games per lavoro? «È un sogno sarebbe bello anche solo a tempo parziale... È vero che c'è tantissima concorrenza, ma sognare non costa nulla, no?»

Un'opera fantastica con uno spruzzo di attualità Ambientato in un mondo lontano nel tempo e nello spazio, il titolo nostrano mette in scena un mondo al limite dell'esaurimento delle sue risorse naturali. Emblema di questa crisi sono i semidivini Leviatani, creature giganti che solcano i cieli, cacciate come le nostre balene. A difenderli strenuamente un gruppo di eroi: la Guardia dei Cieli. Al giocatore verrà richiesto sia di gestire al meglio quello che troverà durante il suo viaggio sia di dimostrarsi stratega nelle diverse battaglie (tutte rigorosamente a turni). "Clouds of Rain" sarà presto disponibile su Pc Windows, attraverso la piattaforma Steam.

GraphicLine