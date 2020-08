“Fall Guys”, la corsa deficiente che (a sorpresa) è diventata un fenomeno

LONDRA - Chi l'ha detto che nel mondo dei videogames di oggi è difficile inventare qualcosa di nuovo? Ditelo ai creatori di questo “Fall Guys” inatteso (e un po' inspiegabile) gioco-fenomeno dell'estate.

Una sorta di "battle royale" non violenta, vede 60 giocatori sfidarsi gli uni contro gli altri - nei panni di demenziali fagiolini bianchi con gli occhi - in una corsa online deficiente in stile “Giochi senza Frontiere”. E alla fine il vincitore sarà solamente uno.

Pubblicato questo 4 agosto - e per tutto il mese di agosto è gratis per gli abbonati di Playstation Plus - ha venduto 2'000'000 di copie (solo su Pc) nella prima settimana. "Fall Guys" è anche da record per quanto riguarda i giocatori online, battendo pure colossi come "GTA Online".

Il motivo è presto detto: è dinamico, diverso e strappa facilmente la risata. Il suo stile scanzonato, fra effetti e grafica puccettosa, azzera la frustrazione della sconfitta. Un'aura semiseria che influenza direttamente anche il modo di porsi dei giocatori, un po' meno competitivo e a tratti strampalato e casinaro.

Insomma, è una festa un po' cretina in cui tutti fanno quello che gli pare: c'è chi corre davvero verso il traguardo, chi abbraccia gli altri, chi fa gli sgambetti, chi si butta nel vuoto. Tanto per vedere l'effetto che fa.

Le vittorie e i buoni piazzamenti forniscono valuta, che può essere spesa per acquistare tutine (anche queste scemissime) dal velociraptor buffo al pollo ebete, e chi più ne ha.

"Fall Guys" è decisamente un esemplare raro, in un settore che tende a prendersi troppo sul serio, ed è in grado di far provare sensazioni inedite. Ma questo non vuol dire che sia un prodotto perfetto.

All'uscita infatti le piste non sono tantissime, così come i vari minigiochi e la ripetitività è dietro l'angolo. Vero è che siamo solo agli inizi, e che dominarli davvero richiedera parecchie corse.

Consigliato? Se avete una Play e un abbonamento Plus scaricatelo (è gratis fino alla fine del mese) e provatelo, capirete subito se fa per voi. Altrimenti date un'occhiata online, se può essere interessante o meno. Di sicuro è un qualcosa di unico di cui sentiremo ancora parlare.

VOTO: 9

"Fall Guys" è disponibile per Playstation 4 (versione provata) e Pc Windows.

DevolverDigital