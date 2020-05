Si fa così a riportare in vita una serie morta (e sepolta) da 25 anni

PARIGI - Se si parla di videogiochi negli anni '90, prima che arrivassero le pistolettate in prima persona e i demoni di “Doom” a cambiare per sempre tutto, andavano tantissimo i cazzotti. Arti marziali di ogni tipo, somministrate nella formula uno contro uno oppure (pochi) buoni contro (tanti) cattivacci.

Di questa seconda modalità, uno dei capostipiti massimi da salotto è senz'altro la saga di Sega (sic) “Streets of Rage”, vero e proprio cavallo di battaglia del Sega Megadrive, in grado di mettere in difficoltà la rivale (e tecnicamente superiore) Super Nintendo.

Un manipolo eroi, ovviamente poliziotti, contro il male in una città che sembrava tirata fuori di peso dalle pellicole di quegli anni: dai film di Van Damme, passando per gli action in stile “Die Hard“, “Robocop” fino a “Beverly Hills Cop“. Insomma, un minestrone che nei '90 andava benissimo e che - appunto - si è arenato proprio nel 1994 con il terzo capitolo della saga.

A riportarla in vita, ben 25 anni dopo, ci ha pensato uno sforzo condiviso da tre team di sviluppo capitanato dalla francese DotEmu. Un'impresa scriteriata per più di un motivo, anche considerando tutti i fan che tengono la serie a mò di feticcio, che si è però tradotta in un sorprendente trionfo. Completamente ridisegnato e rivisto per i gamer d'oggi, il titolo non perde il suo spirito, l'adrenalina e la strepitosa e pulsante colonna sonora.

Ambientato nella stessa città, ma una decina di anni dopo l'ultima sortita, vede i nostri prodi picchiatori alle prese con i figli del malvagio Mr.X, i gemelli Y, che hanno un piano tutto nuovo per mettere le mani sulla città. Quello che seguirà sarà una maxi-rissa lungo 11 livelli di gioco e altrettanti malmostosi boss. Questa volta, a metterci i bastoni fra le gambe, ci sarà anche... la polizia!

Per quanto riguarda le meccaniche, non c'è poi moltissimo di nuovo, a parte un'attenzione diversa per la fisica che permetterà di sfruttare i muri al meglio per ottenere devastanti combo. Molto creativi gli ambienti e le varie minacce ambientali mentre i nemici saranno un mix fra volti noti (con nuovi assi nella manica) e inediti lestofanti.

Da giocare soli e in compagnia (l'online funziona benissimo), "Streets of Rage 4" non annoia e spinge a essere rigiocato più e più volte. Molte le chicche per gli appassionati da sbloccare e da scoprire. E, per i più fissati, si può anche attivare la modalità "catodico" e riportare tutto ai tempi del Mega Drive.

Insomma, un (gran) bel viaggio-nostalgia, ma non solo.

VOTO: 9

"Streets of Rage 4" è disponibile per Playstation 4 (versione provata), Xbox One, Nintendo Switch e Pc Windows. È stato recensito con una copia acquistata dal redattore.

ZAF

DotEmu