Con “Dreams” il videogioco te lo puoi fare anche da solo

di ZAF

GUILDFORD - Un po' gioco d'avventura in 3D, un po' editor multimediale, un po' creatore di videogiochi e un po' social network. È difficile definire “Dreams”, l'ultima creazione del team britannico Media Molecule, anche perché non si è visto (quasi) niente del genere nella storia dei videogiochi e di sicuro non su console.



Ma non c'è da stupirsi, il giovane team di Guildford negli anni ci ha abituato alla visionarietà e al fai-da-te, in fin dei conti sono quelli che hanno lanciato il platform rivoluzionario “Little Big Planet” per Playstation 3.

L'idea, quella di fornire un tool estremamente potente e versatile quale è “Dreams” al pubblico, è assolutamente virtuosa: si incentiva la creatività e la collaborazione.



Ma come funziona? Difficile riassumerlo senza dilungarsi: diciamo che, all'interno del gioco (ma possiamo chiamarlo così?), ci sono diversi mini-editor – grafica e modellazione 3d, musica e audio, e un editor di gioco – tutti molto intuitivi e semplici da usare.

Qualsiasi cosa venga fatta all'interno di “Dreams” può poi essere condivisa. In questo modo il modello di un cavaliere, un brano o una meccanica da noi creati possono essere importati e utilizzati in un progetto altrui.

Insomma, si tratta di una bella culla di creatività digitale, che ha anche il pregio di insegnare quanto in realtà sia complesso (e impegnativo) realizzare un videogioco.

E se non vi sentite dei creativi ma volete solo divertirvi, “Dreams” offre una strepitosa modalità giocatore singolo così come la possibilità di provare (e “likare”) i game creati dagli utenti. Navigare “a mo di jukebox” in questo turbinio di invenzioni (anche davvero strane) è un'esperienza consigliata e rinfrescante.

In definitiva, visto anche il prezzo decisamente contenuto (attorno ai 44.90 fr.), si tratta di un prodotto assolutamente consigliato a chiunque abbia una Playstation 4.

VOTO: 9

“Dreams” è disponibile in esclusiva per Playstation 4. Lo abbiamo recensito grazie a una copia gentilmente fornitaci da Sony.

Media Molecule