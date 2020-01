Cacciatori di mostri, è tempo di mettersi il cappotto

TOKYO - Ci sono tante regole non scritte nel mondo dei videogame. Una, per esempio, è che se fate un videogame tratto da un film difficilmente sarà decoroso (le eccezioni si contano sulle dita di una mano). Un'altra, invece, è che l'espansione di un titolo già pubblicato altrettanto difficilmente sarà davvero memorabile (ok, non vale se ti chiami “The Witcher 3”).

Nel caso dell'espansione dell'assai osannato e pluripremiato "Monster Hunter World" possiamo però tranquillamente affermare che sì, è qualcosa di davvero notevole e degno di nota. Disponibile già da qualche mesetto per console (da settembre, per l'esattezza) è da poco atterrato anche su PC Windows, promettendo - parola di CAPCOM - di «unire e aggiornare assieme» tutti e tre gli (eco)sistemi.

Se il gioco base era ambientato in un'isola lussureggiante, "Iceborne" spariglia il tutto portando i prodi cacciatori di bestie giganti al freddo e al gelo. L'espansione, che sarà l'unica per "World", fondamentalmente lo raddoppia offrendo diverse aree in più, nuovi mostri e la conclusione della storia originale. Unico neo: per giocarci sarà necessario aver completato il gioco originale.

Oltre alla decisamente aggressiva fauna, in "Iceborne" sarà necessario domare e sconfiggere anche il clima che renderà la progressione particolarmente ostica. Per questo sarà possibile impellicciare l'armatura e sfruttare diversi altri trucchetti per navigare le nevi di Hoarfrost Reach (è questo il nome della nuova, e frigida location). Non possono mancare, ovviamente, una lunghissima serie di migliorie possibili per le armi originali (che avranno anche una mossa in più) con un paio di aggiunte totalmente nuove.

Per quanto riguarda la versione Pc, poi, "Iceborne" è bello come di più non potrebbe essere (a patto di avere una macchina sufficientemente potente) e la performance è davvero eccellente e priva di cali di framerate. Perfetta anche l'implementazione, parzialmente rivista, dei controlli via mouse e tastiera che non fanno rimpiangere affatto il joypad. In questo senso, ne è davvero valsa la pena di aspettare.

Tasti dolenti? Ce n'è uno su tutti: per quanto risulti un'ottima aggiunta al gioco base è innegabile che "Iceborne" sia pensato per chi è un cacciatore già scafato e al top. Il livello di sfida è, infatti, incredibilmente alto e rischia di mettere in crisi, e pure piuttosto in fretta, anche chi si sentiva già un asso. In questo senso il consiglio è solo uno: potenziarsi a oltranza e non aver paura di dare un'occhiata sul web per un aiutino, solo così potrete avere la meglio dei temibili bestioni che abitano Hoarfrost.

"Monster Hunter Wordl: Iceborne" è disponibile per Playstation 4, Xbox One e Windows PC.

