Quell'allenamento cerebrale che è diventato un fenomeno

KYOTO - Se il Nintendo DS è stata una delle più grandi console (portatili e non) della storia un po' lo deve a un (da noi) semisconosciuto luminare giapponese. Ryuta Kawashima, questo è il suo nome, è un neuroscienziato che è anche diventato il volto della serie campione d'incassi “Brain Training: quanti anni ha il tuo cervello?”.

Il primo titolo della serie, che richiedeva brevi sedute quotidiane di allenamento cerebrale, faceva largo uso del pennino del DS e ha finito per sdoganare il videogioco (e quindi anche la console) a una nuova fascia di non-gamer: gli anziani. Una metaforica America, quella scoperta da Nintendo, tanto inesplorata quanto redditizia.

Non è quindi un caso che, a Kyoto, hanno pensato di provare a continuare la serie di successi con questo nuovo episodio per Nintendo Switch. Ma non manca qualcosa? Già, proprio il pennino che però – tranquilli – è incluso nella confezione del gioco.

“Brain Training” per Switch è un po' una compilation di diversi dei minigame già visti nelle precedenti iterazioni. Anche qui ci verrà chiesto di giocare giorno dopo giorno, per migliorare i nostri punteggi e sbloccare nuove attività sempre più complesse che metteranno alla prova le nostre meningi. A un certo punto, poi, ne salteranno fuori di inedite realizzate ad hoc per la Switch (e ve lo diciamo: sono parecchio interessanti).

Nuova nuova anche la possibilità di giocarci in due con sfide di velocità (e sinapsi) che però necessiteranno tutte le risorse (dai giroscopi ai sensori infrarossi) dei Joy Con. Quindi se avete una Switch Lite, lasciate perdere a meno di non volerne comprare un paio.

Da prendere? Dipende, ovviamente, da che tipo di giocatori siete fermo restando che si tratta di un prodotto ben fatto e con tutti i crismi. Se sentite che le vostre meningi sono un filino fuori forma, beh... dateci dentro!

VOTO: 8,5

“Brain Training del Dr. Kawashima“ è un'esclusiva Nintendo Switch. Lo abbiamo recensito con una copia (e un pennino) gentilmente fornitici da Nintendo.