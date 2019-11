FIFA 20: Ma in fondo, perché cambiare? (se non sei uno juventino)

VANCOUVER - Sì, la recensione di "PES 20" è arrivata almeno un mesetto fa e con "FIFA 20" siamo in ritardo plateale per motivi logistici ma, alla fine, ce l'abbiamo fatta.

Tutta un'altra storia - Come ogni anno anche questa volta è difficile avvicinarsi al colosso di EA Sports senza pensare nemmeno un po' al concorrente di casa Konami (che di solito esce prima), anche in questo caso è così. Ma poi il gioco parte e si capisce subito che è proprio un'altra cosa. E non solo per quanto riguarda ai calci dati al pallone.

Più Zen che mai - "FIFA 20" è uno stacco netto rispetto al passato e alle ultime edizioni, lo si capisce dall'interfaccia stringatissima e immediata che ci è piaciuta davvero un sacco. Bastano veramente pochissimi passaggi per arrivare dove vogliamo: offline, online, e la spendacciona (ma amatissima) Ultimate. È tutto lì a portata di mano.

Ciao, Alex Hunter - Fra le assenze più evidenti c'è l'addio alla modalità storia "Il viaggio" che era stata un po' il fulcro delle precedenti edizioni. Un peccato? Per certi versi sì - in fin dei conti è stata una delle cose più interessanti del calcio digitale degli ultimi anni - ma la verità è che ce ne faremo subito una ragione.

Juventini puniti - Una delle mancanze che, invece, sicuramente proveranno i tifosi juventini perché quest'anno la "Vecchia Signora" se l'è soffiata la concorrenza. A meno di non ricorrere a mod di sorta sulla versione pc, i fan dovranno accontentarsi di giocare con... il Piemonte Calcio (sempre meglio del Pm Black White di PES, comunque).

Il pallone in strada - In cambio c'è la modalità "Volta" che è una via di mezzo fra il non fortunatissimo FIFA Street e la modalità "World of CHEL" vista in "NHL 19". Praticamente un calcetto da strada 3 contro 3, con avatar (anche femminili) da personalizzare in un sacco di modi diversi. Interessante? Sì. Sconvolgente? Forse no.

La prova del campo - Una volta allacciate le scarpette e impugnato il pad "FIFA" si rivela sempre e comunque... "FIFA". Con quel suo gameplay super collaudato che non sarà a prova di bomba o particolarmente frizzante, ma che convince e - soprattutto - ti fa sentire sempre a casa. E non è una cosa da poco.

Ma, in fondo, perché cambiare? - Quindi, comprare oppure passare a “PES”? Se siete dei fifari d'assalto, la risposta è semplice: non c'è motivo di cambiare. Il titolo di EA non ha perso niente dello smalto dell'anno scorso e ci è sembrato decisamente solido. Dal canto suo, è vero che "PES" quest'anno è in grande spolvero ma - francamente - ormai ci sembrano quasi due giochi diversi.

VOTO: 9

"FIFA 20" è disponibile per Playstation 4 (versione provata), Xbox One, Nintendo Switch e Pc Windows. Lo abbiamo recensito grazie a un codice fornitoci gentilmente da Electronic Arts.

ZAF

Electronic Arts