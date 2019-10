È difficile trovare in giro qualcosa di più esplosivo e idiota di Borderlands 3

FRISCO - Mischiare il gioco di ruolo tutto statistiche con lo sparatutto, un mondo post-apocalittico e humour demenziale? Sì, è un'idea completamente fuori di cotenna dalla quale però è saltato fuori uno dei giochi fondamentali di quest'ultimo decennio.

Stiamo parlando di quella bestia strana che risponde al nome di "Borderlands". Se nel primo (ormai antico, usciva nel 2009) aveva sorpreso, lo status di capolavoro totale era arrivato con il seguito (nel 2012) che è senza ombra di dubbio uno dei giochi più importanti della scorsa generazione di console.

Azione adrenalinica, armi a catinelle (erano tipo infinite) un sacco di cose da fare, una bella storia e uno dei più infami cattivacci della storia videogiocosa (Handsome Jack). Il successo di "Borderlands 2", ne siamo convinti, per Gearbox è stata una cosa molto positiva ma anche particolarmente spinosa: come superarsi dopo un colpo gobbo così?



È un po' la sensazione che si prova tenendo fra le mani il joypad e imbarcandosi in questo appena atterrato "Borderlands 3" che, del predecessore è quasi una copia-carbone migliorata praticamente sotto ogni aspetto. Una cosa positiva in generale ma anche un po' una delusione per chi si aspettava un pizzico di inventiva in più.

Malgrado l'imperante senso di déjà-vu, è impossibile non apprezzare tutte le limature e le (non tantissimissime) novità introdotte. Dai menù snelliti e ripensati, passando per i nuovi eroi (davvero fichi) e i loro sistemi di abilità. Potenziato, anche se non di moltissimo, l'aspetto grafico che ha sempre stile da vendere.

La storia in breve: Hyperion non è più una minaccia galattica, ma questo non vuol dire che sia tutto rose e fiori. Su Pandora, nei panni ancora una volta di un Cacciatore di Cripte, ci toccherà aiutare Lilith (la Sirena del primo episodio, ve la ricordate?) a ricostruire i Crimison Raiders. I nuovi cattivoni - questa volta si tratta di una coppia di gemelli - saranno Tyreen (la regina) e Troy (il tirapedi) Calypso star dello streaming galattico (sì, davvero).

E sì, parliamo di galassia, perché "Borderlands 3" va ben oltre il desertico Pandora offrendo al giocatore uno scorcio più vasto di universo da esplorare e un sacco (davvero) di cose da fare. Una montagna, come sempre, saranno anche le armi - alcune con più modalità di fuoco - e che pure queste sono migliorate sotto tutti i punti di vista.

Fra i problemi da elencare qualche difettuccio tecnico qua e là - soprattutto per quanto riguarda l'aspetto grafico, non proprio ottimizzatissimo - e il multiplayer in locale via split screen che è semplicemente un casino (ed è un po' un peccato, ma forse era un'idea pazza sin dall'inizio).

In definitiva però, dopo un'oretta di assestamento, "Borderlands 3" - anche se non è per nulla una rivoluzione, anzi - ci ha divertito davvero un sacco e contiamo di continuare a giocarci. Quindi, decisamente consigliato.

VOTO: 9

"Bordelands 3" è disponibile per Playstation 4 (versione provata), Xbox One e Pc Windows. Lo abbiamo recensito con una copia gentilmente fornitaci da Cidiverte.

