“Pes 2020” ma quanta grinta, e il derby con Fifa è riaperto

TOKYO - Aveva perso (e abbastanza nettamente) il derby con il rivale “FIFA 19” e in molti pensavano che per il caro vecchio “PES” fosse giunto il momento di appendere le scarpette digitali al chiodo. Con l'edizione 2020 però il simulatore di pallone di Konami torna con le idee ben in chiaro e rinnovata verve, a partire dal nome: “eFootball PES”, che richiama ambizioni esportive e una certa voglia di futuro.

Fra le armi nell'arsenale per arrivarci la licenza della Juventus: dite addio, anche un po' con nostalgia, alla cara vecchia Pm Black White per la migliore Serie A della storia di “Pro Evolution” (sì c'è anche il Sassuolo alla faccia del buffo Sansagiulo). Un arrivo di peso, l'esclusiva bianconera alla faccia del colosso di Ea (che però comunque per rose resta sempre avanti anni luce) che immaginiamo farà felici in molti.

Per quanto riguarda la prova del campo “Pes 2020” convince assai seppur non cambiando poi molto la formula ma semplicemente affinandola alla perfezione. Si tratta sempre di una variante più simulata, strategica e fisica (nel senso scientifico, beninteso) di quella della concorrenza che potrà piacere oppure no.

Il lavoro di Konami si vede anche per quanto riguarda la parte grafica: scintillante, muscolosa e decisamente d'effetto. Velo pietoso, invece, sul solito polverosissimo commento di Caressa e Marchegiani che tanto sappiamo già che li disattiverete appena accesa la console.

Ah, non ci sarà la Champions (e come potrebbe, ormai è territorio nemico) ma per la prossima estate è già garantita l'espansione gratis per Euro 2020. Da comprare? Dipende che tipi siete, ma di sicuro questa versione è la migliore dal 2017 a questa parte, e scusate se è poco.

VOTO: 9

“PES 2020” è disponibile per Playstation 4, Xbox One e Pc Windows.

ZAF

Konami