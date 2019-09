"Man of Medan" e quella barca fantasma che non fa poi così paura

LONDRA - Videogiochi e spaventi, una storia d'amore che ormai dura decenni. Non è un caso che alcune delle serie più importanti della storia dei games siano proprio degli horror: da “Alone in the dark” (chi se lo ricorda il primissimo?) passando per “Resident Evil", "Silent Hill" e tutti quei titoli per pc (tipo la serie "Amnesia") che hanno finito per fare - a suon di facciacce - la fortuna di svariati Youtuber.

Esperimento riuscito di qualche annetto fa era stato "Until Dawn", realizzato in esclusiva Playstation 4, dagli assi inglesi di Supermassive Games in collaborazione con Sony. Un po' film, un po' avventura dalla notevole atmosfera e dalla grafica avveniristica era piaciuto tantissimo anche a noi (che lo recensimmo, passato remoto d'obbligo, proprio qui). E se una cosa funziona, perché non continuare?

Ed ecco arrivare la serie semi-budget in otto episodi “The Dark Pictures Anthology”, sempre fatta dal team di Guildford ma questa volta per Namco-Bandai. Il primo epsiodio “Man of Medan” è arrivato da qualche giorno su console e pc e vorrebbe tanto essere la versione joypad in pugno dei telefilmoni da paura che si guardavano il venerdì sera: non particolarmente lungo, da giocare preferibilmente in due o in quattro.

La storia in brevissimo: una combriccola di sommozzatori amatoriali si imbatte in un vascello fantasma, scomparsa negli anni '40 in seguito a circostanze a dir poco misteriose. Il gruppetto si troverà così a dover lottare per la vita alle prese con una soprannaturale minaccia. Ok, sì, niente di esageratamente originale.

Ma funziona? Più o meno: se, da una parte, “Man of Medan” osa parecchio con la faccenda del multiplayer dove finisce un po' per incartarsi è proprio per scrittura, toni e ritmo. Gli spaventi, poi sono tutti un pochino telefonati e certe situazioni davvero surreali e che semplicemente non funzionano. Anche le differenti scelte (ed esiti) sembrano un po' forzate e non del tutto convincenti.

La parte grafica, muscolosissima in "Until Dawn" tiene abbastanza bene anche qui - e brilla soprattutto per la resa realistica dei volti - a patto però di avere una Pro, una One X o un Pc con i controcrismi. Senza pecche, invece l'aspetto sonoro dagli effetti alle voci che anche in italiano sono decisamente di buon livello.

Insomma questo esordio di “The Dark Pictures Anthology”, Supermassive e Namco-Bandai non hanno fatto un buco nell'acqua ma nemmeno ci hanno lasciato senza fiato. Diciamo che nei prossimi episodi avranno l'occasione per stupirci e riconfermarsi, il talento sappiamo bene che c'è.

VOTO: 7,5

“The Dark Pictures Anthology: Man of Medan" è disponibile per Playstation 4 (versione provata), Xbox One e Pc Windows. Lo abbiamo recensito con una copia gentilmente fornitaci da Namco-Bandai.

