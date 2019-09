Metti un mostro nella tua arma: “Astral Chain” il giocone che non ti aspetti

OSAKA - Central City, ipertecnologica, brillante e pulitissima. Un paradiso in terra? Sì, almeno fino a quando – dal nulla – non iniziano ad apparire misteriosi portali rigurgitanti invisibili e pericolose mostruosità.

Poliziotti davvero speciali - Dopo un iniziale smarrimento le autorità umane trovano una soluzione: incatenare e schiavizzare queste bestie e trasformarle in vere e proprie armi al servizio di un'unità speciale della polizia, la Neuron. E qui entriamo in scena noi, agenti neofiti (ma talentuosi) a cui viene fornito uno di questi esseri che risponde al nome di Legatus.

Poliedrico e interessante - Questa la premessa di base, un po' bizzarra ma accattivante, di “Astral Chain” marchio nuovissimo firmato Platinum Games per Nintendo Switch. Fra azione adrenalinica, investigazioni e un pizzico di gioco di ruolo, la formula proposta è di quelle poliedriche e interessanti.

Un arma che è anche un mostro - Punto di forza del titolo è senz'altro la relazione fra il nostro avatar e il suo strumento-spirito, invisibile alla gente normale: da una parte ci assisterà durante le battaglie, combattendo ma anche intrappolando con la catena i nemici, dall'altra potrà essere utilizzato per catturare i criminali durante le indagini e scoprire indizi che ci sarebbero preclusi.

Non proprio stilosissimo - Per quanto riguarda il resto dell'impianto tecnico, “Astral Chain” non è che brilli particolarmente con personaggi un po' generici e un design generale che – per quanto d'autore e affidato a un celebre mangaka – potrà scoraggiare più di uno. Eppure sotto questa scorza magari non strepitosa, pulsa un mondo digitale che merita di essere visitato.

Il nostro consiglio è quello di non lasciarsi traviare e di dargli una possibilità, si tratta senz'ombra di dubbio di una delle sorprese più piacevoli di questo 2019 videogiocoso.

VOTO: 8,5

