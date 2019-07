Siete pronti a sfidare il livello che abbiamo fatto con Super Mario Maker 2?

KYOTO - Picchia con la testa il blocco, salta sulla tartaruga, raccogli la moneta, scendi nel tubo e quando hai la stella «corricorricorricorri!». Inutile negarlo, magari non mastichiamo alla grandissima il tedesco o il francese ma il "supermariese" lo parliamo e lo comprendiamo (quasi) tutti benissimo.

«Do you speak Mario?» - È una "lingua" che si impara stantaneamente, ci si diventa subito bravi e con gli anni si può padroneggiare anche a livelli decisamente alti. Un'altra cosa mica da ridere: unisce praticamente tutte le generazioni. Per questo un prodotto come "Super Mario Maker 2", uscito da poco per Switch, è destinato a funzionare indipendentemente da chi lo prenda fra le mani.

Facilissimo da usare - Di che si tratta? Di un editor per creare livelli di Super Mario che poi possono essere giocati in locale o condivisi sul web. Tutto funziona in maniera estremamente immediata a suon di tasselli (per l'ambiente) e selezionando gli elementi in più (blocchi, nemici, bonus, tubi) da una serie di menu circolari. Si possono scegliere diverse "estetiche" da quella "New" in 3d fino a quelle più anziane e pixelose. In ogni caso, davvero, ci si mette di più a descriverlo che a utilizzarlo.

Abbiamo una sfida mariesca per voi



Con "Super Mario Maker 2" abbiamo realizzato un livello in 20 minuti e ve lo proponiamo. Sarete in grado di finirlo (sì, dai non è difficile) tutto recuperando anche tutte le monete rosse (ok, questo è un po' più complicato)? Per trovarlo attivate il gioco sulla vostra Switch e cercatelo nel database con il codice: TDT-TC5-TGG

Un infinità di livelli - Bastano pochi minuti per tirare insieme qualcosa di giocabile (e interessante). "Super Mario Maker 2" dà il meglio di sé però quando ci si vuole impegnare un po' e permette di costruire dei veri e propri carillon di piattaforme. Non siete per niente per il fai-da-te? Non importa, potete comunque giocare la montagna di livelli pazzeschi che tutti gli appassionati di Mario riversano costantemente sui server Nintendo, uno dietro l'altro come si fa con i video Youtube.

Storia, multi e... pennini - C'è anche una modalità storia (adatta magari per farsi le ossa se non siete proprio "maristi" top) ed è pure possibile giocare ai vari livelli in multiplayer. Una possibilità, questa, più caotica - anche per via della latenza - che veramente funzionale. Consiglio spassionato: se non avete optato per un'edizione con un pennino di quelli che si usano per i touch screen, procuratevene uno. Ce la si può cavare anche a suon di polliciate, ma alla lunga un po' stanca.

Fresco ed attuale - In definitiva, "Super Mario Maker 2" è un prodotto decisamente interessante. Al passo coi tempi, perché resta attuale e spassoso anche nell'era streaming (fra sfide e livelli assurdi), e si può consumare al volo come un match di "Fornite". Insomma, Super Mario non invecchia davvero mai.

VOTO: 9

"Super Mario Maker 2" è disponibile in esclusiva per Nintendo Switch, lo abbiamo recensito utilizzando una copia gentilmente fornitaci da Nintendo.

ZAF

Nintendo