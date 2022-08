Da Team Laura Bondesani la piega è gloss

LUGANO - La Piega Gloss è la coccola di bellezza a cui non puoi assolutamente rinunciare, in estate più che mai!

Chi l’ha già provata sa bene quanto sia speciale; e tu, sei pronta a fare brillare i tuoi capelli e il tuo taglio Play Compagnia della Bellezza?

La Piega Gloss è una vera doccia cromatica.

Attraverso speciali spazzole e con l’ausilio di particolari prodotti per lo styling, in grado di ottimizzare e prolungare la resa della piega ma soprattutto di proteggere la struttura capillare, gli hairstylist del Team Laura Bondesani faranno la magia puntando sugli alleati beauty della linea CUORICROMIA.