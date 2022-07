La Locanda del Giglio: l’oasi tropicale del Ticino

Il giardino, perfetto per prendere il sole godendo della vista sul golfo luganese, è un gioiellino che, tra la grande varietà dei fiori presenti e le eleganti statue esotiche, dona pace e serenità all’animo. Dal terrazzo del ristorante si possono scattare fotografie d’una bellezza sublime proprio grazie al posto strategico in cui la locanda si situa. L’hotel, costruito con sensibilità ecologica, è arredato con mobili antichi in legno di raffinata fattura e al suo interno vi sono molte piacevoli sorprese: dal camino in cui sono incastonate delle pietre colorate sino alle accoglienti camere in legno, presso alla Locanda del Giglio tutto è un inno alla bellezza e al comfort, arricchito da quei dettagli esotici che rendono questo luogo magico, ricco di energie positive ed unico del suo genere.