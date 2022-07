Il Dott. Giuseppe Colombo, Medicina Estetica e Chirurgia Plastica vi dico la mia…

Il mio consiglio in primis è di verificare il CV, sapere che il professionista abbia la specializzazione in Chirurgia Plastica e sapere su cosa focalizza la sua Attenzione. Non affidarsi mai a sedicenti siti internet o profili social, il vero professionista non condivide mai le foto dei proprio pazienti, i pre e post spesso sono artefatti. La Medicina e in particolare la chirurgia plastica sono momenti privati da vivere per se stessi e con il professionista cui ci si e’ affidati, non e’ un mercato da mettere in mostra sui social, secondo la mia visione. La privacy è una regola di base.