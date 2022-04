Biondi per l’estate? Trend e ispirazioni dagli specialisti del biondo in Ticino

MENDRISIO - Una cosa è già certa: che tu sia bionda naturale o inside, i nuovi biondi per l’estate ti faranno innamorare!

Tonalità calde come la sabbia e sfumature naturali sono pronte a dominare la prossima stagione, tutte inseguendo lo stesso desiderio di libertà e personalizzazione.

«Il colore sarà “dipinto” addosso a chi lo indossa per esprimerne l’unicità; il parrucchiere avrà invece la mission di declinare ogni blonde trend in modo sartoriale, plasmandolo su esigenze, caratteristiche e desideri», spiega Patrick Merlo, titolare di Be Blonde Salon a Mendrisio.

Ma quali sono i biondi estate 2022 pronti a far battere il cuore delle donne?

Tra i must c’è il biondo chiaro, quasi iced, gettonato soprattutto da chi ha i capelli corti o ha scelto un haircut poco convenzionale. «Si ottiene a partire da una base naturale fredda che viene poi abbinata a un biondo freddo o a una nuance dorata, a seconda dell’incarnato».

Anche il biondo champagne è molto in trend tra i biondi per l’estate, «merito della sua texture naturale e luminosa e della forte versatilità, che lo rende accessibile a tutte».

Ma non mancheranno tonalità classiche come il biondo miele e il dorato, intramontabili evergreen, né le varianti più sweety – da indossare a ogni età:

«Note di colore quali crema, burro o vaniglia sono una certezza per giovani e giovanissime, ma anche per chi ha già varcato la soglia degli Anta, e hanno un enorme potere valorizzante. Sono tonalità fondamentalmente neutre, perlacee, da far virare facilmente verso la sfumatura desiderata».

Con tutte queste sfumature tra cui scegliere, pare proprio che il vero segreto per un biondo da sogno sia proprio l’attenzione ai dettagli (in salone ma anche a casa) e la personalizzazione estrema.

A chi crede che "si fa presto a dire biondo" Patrick e gli esperti di Hairlovers Academy ricordano che non basta decolorare e tonalizzare i capelli: «Il biondo, forse più di ogni altro hair color, è arte. E si può creare una sfumatura adatta a ogni donna».

Anche a te è venuta voglia di accendere la tua estate con un blonde look?

It’s time to shine!

BeBlonde - specialisti del biondo in Ticino e tutti i saloni certificati Hairlovers ti aspettano con proposte di bio di per l’estate (e non solo) sempre innovativi, di tendenza e su misura.