Non solo cambio look: l’appuntamento dal parrucchiere diventa un viaggio alla scoperta di sé

LUGANO - Del resto bellezza e benessere hanno un comune denominatore: la consapevolezza. Lo strumento (servizio) per raggiungerli entrambi è proprio una consulenza mirata e a 360°.

È questo il primo – e fondamentale – step che trasforma il cambio look dal parrucchiere in pura felicità: quello durante il quale emergono le tue reali esigenze e impari a conoscerti, a valorizzare le tue peculiarità.

A parlarne è Marco Pontillo – Hairlovers, beauty manager ed esperto di consulenza - titolare dei saloni PHS a Lugano Centro e Cassarate.

“Il parrucchiere può accompagnarti al cambiamento, rendendoti partecipe di quello che accade. Ciò significa non solo individuare le proposte di stile che più ti si addicono ma anche spiegarti perché scegliere un determinato taglio o colore, che magari non spicca tra le tendenze ma valorizza la tua bellezza unica”.

Dunque il parrucchiere può aiutarti a conoscere i tuoi punti di forza, le caratteristiche del viso e i colori in armonia. “così potrai valorizzarti puntando a ciò che realmente desideri o, al contrario, osare con scelte non convenzionali ma comunque azzeccate per sentirti unica”.

Le parole chiave, spiega Marco, sono ricerca e ascolto. “Più che una consulenza lo definirei un viaggio alla scoperta di sé e un modo per reinventarsi, ogni volta che si vuole”:

Non a caso dopo 20 anni di studio e ricerca Marco ha messo a punto un metodo di consulenza esclusivo e totalmente sartoriale.

Beauty Passport mette a punto queste esigenze, in 4 fasi: “La prima è la consulenza gestuale, perché spesso diciamo più con i gesti che con le parole; segue poi arte e stile per scoprire la forma del viso e stabilire insieme punti di forza e dettagli da valorizzare, test colore e armocromia per individuare la stagione cromatica attraverso il mix di pelle – occhi – capelli e, per finire, la scelta degli accessori sulla base delle caratteristiche individuate e dei gusti personali”.

Se non vedi l’ora di iniziare un nuovo viaggio, quello verso te stessa e la tua bellezza, chiedi più che un semplice cambio look di tendenza al tuo parrucchiere: la magia inizia con una consulenza personalizzata.

A proposito di… Un sapiente mix di formazione tecnica, stilistica, comunicazione, marketing, consulenza gestionale - già testato con successo nei migliori saloni in Ticino e non solo: il metodo Hairlovers supporta e guida il parrucchiere a 360° verso la realizzazioni dei propri desideri di crescita artistica e professionale. La strada che porta alla realizzazione professionale del parrucchiere, oggi, passa per Hairlovers e la sua esclusiva Academy con sede a Lugano. Una realtà innovativa dedicata a tutti gli hairstylist che desiderano elevare gli standard del proprio salone, crescere e distinguersi in modo efficace e unico. La mission Hairlovers è supportare la crescita del parrucchiere, condividere bellezza, conoscenza, visione e traguardi. Senza giudizio né imposizioni di brand, ma tracciando percorsi di crescita personalizzati e differenzianti: perché non c’è crescita sostenibile senza libertà e unicità. Il parrucchiere hairlovers fa ciò che ama. Per info clicca qui

Fashionchannel