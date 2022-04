Matrimonio: Invitato perfetto, ecco il vademecum

MORBIO INFERIORE - È compito degli sposi organizzare una splendida festa di nozze e fare in modo che i loro ospiti si sentano a proprio agio.

Ma se siete tra coloro che hanno ricevuto l’invito ad un matrimonio, dovete sapere che anche gli ospiti devono contribuire alla buona riuscita dell’evento e che esistono alcune piccole regole da seguire, per essere gli invitati che ogni coppia di sposi desidera.

Che siate i testimoni o i parenti degli sposi, oppure un semplice invitato, ecco tutto quello che c’è da sapere per non rischiare di fare brutta figura.

Non tutti gli sposi gradiscono che vengano organizzati giochi o intrattenimenti vari durante il matrimonio. Cercate di non esagerare e, se volete comunque organizzare qualcosa a loro insaputa, non rubate troppo tempo con interventi lunghi che rischiano di annoiare sia ospiti che invitati.

La scelta dell’abito è molto importante! Per le donne è assolutamente vietato il bianco ma è da evitare anche il “total black” o quantomeno sarebbe opportuno smorzare i toni con qualche dettaglio colorato. Per gli uomini è bene indossare completo e cravatta. Se il matrimonio è informale si può evitare la cravatta, in ogni caso no ai jeans. Se sulle partecipazioni è stato indicato un dress code da seguire, attenetevi a quanto richiesto dagli sposi.

