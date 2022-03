Hairstylist Evolution: quando ‘consulenza‘ fa rima con ‘esperienza’ (di bellezza)

LUGANO - È innegabile, la nuova dimensione del cambio look punta lo sguardo su esigenze di bellezza e consapevolezza sempre più sofisticati.

Dal bisogno imprescindibile di mantenere cute e capelli sani, ai desideri di stile e la voglia di personalizzazione: le esperienze di bellezza si evolvono per coinvolgere,

sorprendere e valorizzare la tua unicità.

Ma non senza portare in salone nuove competenze!



Per coniugare bellezza, benessere e personalizzazione, il settore coiffure – da sempre attento alle esigenze delle donne – ha messo in campo nuovi, efficaci, strumenti che aggiungono valore alla tua esperienza in salone e ti garantiscono risultati di cui ti innamorerai.

E proprio a partire dalla fase di consulenza, lo step più importante per la realizzazione del tuo progetto bellezza.



Di quali strumenti si tratta?



Prima fra tutti, l’armocromia, il nuovo immancabile trend coiffure, preso in prestito dalla consulenza d’immagine. Questa preziosa disciplina analizza il tuo mix cromatico pelle-occhi-capelli per individuare la tua palette di colori e hair color “amici” della tua bellezza.

E chi non vorrebbe uscire dal salone con un colore che attenua imperfezioni e segni del tempo e agisce come un make up naturale?

Ecco perché sempre più parrucchieri in Ticino (e non solo) hanno arricchito con l’analisi cromatica l’esperienza di consulenza.

Per il trend “bellezza è benessere”, immancabile il check up con microcamera, che ti permette di analizzare “da vicino” lo stato di salute di cute e capelli, per prevenire e intervenire in modo mirato sulle TUE specifiche esigenze, ritrovando il benessere profondo.

E poi c’è L’analisi dello stile, per individuare le proposte di look personalizzate e valorizzanti che più rispondono ai tuoi gusti e desideri di bellezza. Perché no,

non è affatto “scontato” che sia così.

Tutto rigorosamente custodito in salone all’interno della tua personale scheda cliente digitale: per sapere sempre di cosa hanno bisogno i tuoi capelli, cosa ti piace e come renderti felice.

Pronta a nuove esperienze di bellezza?



Trovi queste e tantissime altre novità in ambito hair, nei migliori saloni in Ticino Certificati Hairlovers. Cerca il più vicino a te!

