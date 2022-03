Il potere della seduzione nelle tue mani

PARADISO - «Prendersi cura delle tue unghie». È questa la missione di Karina, professionista nails presso Opera Beauty a Paradiso. La sua professionalità e le sue conoscenze specifiche sono una parte essenziale per conservare e presentare delle unghie perfette sotto ogni punto di vista.

Non nascondiamolo, le mani sono il nostro biglietto da visita, e possono rivelare la nostra personalità. Per questo è fondamentale affidarsi ad una professionista qualificata per la loro cura.

I trattamenti di Karina vengono realizzati all’interno di uno studio all’avanguardia, non solo per quanto riguarda l’utilizzo di prodotti e strumenti, ma anche dal lato ergonomico, con delle sedute di ultima generazione in fatto di comodità.

La cura delle unghie va al di là di un fatto puramente estetico, e Karina lo sa bene. Le sue competenze nel settore nails offrono tutta una serie di servizi tra i quali, manicure mani e piedi accurata curativa ed estetica.

Come il sapore di una antica armonia degli opposti, la bellezza e la cura delle unghie qui è di casa in quanto il concetto del bello ha sempre avuto un ruolo privilegiato, fino dal Rinascimento, con la riscoperta della centralità della donna, dando una grande attenzione alla bellezza del viso, del corpo e l’abbigliamento.

