A Stabio le T-shirt esclusive di Ashri

STABIO - “WE ARE ALL GODDESS” by Ashri (Siamo tutte divinità) è la nuova capsule di t-shirt dedicata al divino femminile. Cinque dee sono i soggetti rappresentati in uno stile fresco e contemporaneo ed ognuna comunica un messaggio importante. Per lo sviluppo della nuova capsule collection è stata fondamentale la collaborazione con artiste speciali, una cara amica illustratrice (Barbara Ortelli) ed un’artigiana locale specializzata nel ricamo (Hoopalé). Ogni singola t-shirt viene ricamata a mano e comunica l’amore con cui è stata creata.

La limited edition “WE ARE ALL GODDESS” andrà ad affiancarsi alle collezioni esclusive come MVP Wardrobe ed OTTODAME che per questa primavera/estate saranno ricche di colori pastello, forme fluide e pizzi ricamati.

La mente creativa del progetto ASHRI di Stabio, Jessica Tirico, presenta una collection che fin da subito è destinata ad essere un grande successo, ma quali sono i tratti principali, ecco come ci ha risposto

“ASHRI nasce per andare oltre al concetto della classica boutique: ha molto da dire ed offrire alla sua community e questa collezione vuole essere un omaggio al grande potere creativo di ogni donna, ricordando la forza di uscire dalla propria comfort zone e provare a realizzare i propri sogni.

Ognuno ha la possibilità di iniziare a cambiare le cose nel suo piccolo e sono fortemente convinta che anche la moda cambierà molto d’ora in avanti. Tutti siamo chiamati ad avere un approccio più sostenibile e una maggiore consapevolezza per ciò che acquistiamo e indossiamo.

Da questa ispirazione nasce la mia idea di creare piccole capsule in edizione limitata legate al tema della SISTERHOOD (sorellanza) che vede il coinvolgimento di donne che hanno qualcosa da comunicare attraverso la loro creatività ed arte.

“Dopo il successo della prima capsule, lanciata lo scorso Settembre e andata sold-out in 24h, ho voluto creare una nuova limited edition per questa primavera/estate dedicata ad un tema molto speciale, essendo il 2022 l’anno di Venere — antica divinità italica, assimilata alla dea greca Afrodite e venerata come dea della bellezza, dell’amore, della fecondità e della natura primaverile”.

Le capsule firmate Ashri sono fatte da pezzi unici — in numero limitato — che portano a chi li indossa messaggi ispirazionali. Ogni abito veicola un messaggio profondo e significativo.

Niente è stato lasciato al caso, dalla scelta della t-shirt in cotone organico, alla realizzazione dei soggetti, alla scelta dei colori e ai messaggi che ognuna di esse porterà.

La collezione verrà presentata giovedì 24 Marzo con un evento esclusivo da Ashri Boutique, a Stabio, in via Ligornetto 6 dalle ore 17:00.

IG: Ashri_Boutique Website: www.ashri.ch

