HandPicked e Ignazio Moser presentano “Moser Project

MILANO - “Moser Project” è una celebrazione dell’eleganza, della cura e della bellezza al centro del concetto stesso di italianità, resa possibile dalla collaborazione con Ignazio Moser, che interpreta pienamente i valori di HandPicked e ne diventa testimonial. Ignazio Moser si distingue per una visibilità elegante e senza eccessi, è un influencer legato al mondo dello sport con forti valori familiari, un punto di riferimento educato per i più giovani che ha sposato l’estetica del brand, cui è vicino fino dalle prime collezioni. “Moser Project” è un progetto identitario realizzato a quattro mani, in cui Ignazio Moser ha potuto esprimersi completamente avendo accesso all’archivio storico di Giada Spa, che da oltre 35 anni si contraddistingue per il suo savoir-faire nella lavorazione del luxury denim. Il percorso portato avanti insieme, grazie alla salda e naturale intesa, si traduce in una collezione che valorizza l’unicità e si declina in capi dai dettagli ricercati, che diventano iconici e raccontano la storia di un uomo protagonista del suo tempo, che senza rinunciare al comfort ricerca un lusso urbano, da indossare anche in situazioni più formali.

Una collezione dall’appeal contemporaneo e alternativo, dedicata a chi fa del 5 tasche il capo più importante del proprio guardaroba. La capsule è composta da 7 pantaloni, uno per ogni giorno della settimana, pensati per i cultori del denim. Si va dal minimal all’used look con strappi e applicazioni dal sapore vintage. Dietro ai capi dalla costruzione più pulita c’è una sintesi di equilibrio e proporzione e in quelli più estremi si può riconoscere il virtuosismo creativo del brand. Oltre alle vestibilità consolidate, Milano e Orvieto, che vanno nella direzione slim fit, ne troviamo una nuova dalla vestibilità più morbida Verona, un modello tapered molto attuale. Le tele denim scelte sono ricercate e riciclate. La salpa, elemento distintivo fortemente caratterizzante, è stata studiata e realizzata con il ricamo a mano HP e l’incisione a fuoco “Moser Project” per “parlare” delle due anime della collaborazione. La metalleria è personalizzata, il bottone capofila della cintura è impreziosito con lo stesso materiale della salpa. Tutti i capi sono siglati con un’etichetta che riporta la firma di Moser. Ogni capo è rigorosamente “Made in Italy” e ogni dettaglio trasmette la qualità e la cura sartoriale della collezione.

“L’intesa tra Ignazio Moser e HandPicked è stata immediata: abbiamo individuato in Lui, e Lui in noi, il partner ideale per realizzare una capsule collection all’insegna della ricerca, della passione e della creatività, in cui sperimentare, attingendo all’expertise e al DNA di Giada insieme al gusto raffinato di Ignazio Moser. Un’esperienza che si è concretizzata in capi vissuti e da vivere, pensati e modellati sulla personalità di quanti saranno senz’altro “catturati”; un viaggio che conserva elementi fondamentali di durevolezza, sostenibilità e modernità”, spiega Franco Catania, CEO di Giada Spa.

“Dare vita a questo progetto insieme al team di HandPicked è stato un grande onore, una bellissima occasione per mettermi in gioco e scoprire con mano una realtà italiana d’eccezione come quella di Giada” dichiara Ignazio Moser “la capsule mi rispecchia al 100%, è il denim perfetto, che indosserei in qualsiasi occasione”.

La capsule sarà disponibile inizialmente solo sul sito handpicked.it e in un secondo momento in store selezionati.

HandPicked è il brand di luxury denim di Giada Spa che si contraddistingue per sostenibilità e sartorialità Made In Italy. Propone capi contemporanei, sofisticati e casual al tempo stesso, progettati per andare oltre le mode stagionali e per durare nel tempo. Maestria artigianale e innovazione trasformano il denim di HandPicked in capi di eccellenza. La filiera produttiva si snoda da Nord a Sud avvalendosi delle migliori strutture sartoriali esistenti sul territorio nazionale. L’azienda si distingue per l’impegno nella ricerca di un prodotto sempre più green attraverso l’uso di energia solare, il risparmio e il riciclo dell’acqua e lo smaltimento sostenibile degli scarti della lavorazione. La produzione è caratterizzata da un centinaio di passaggi, la maggior parte dei quali a mano. I 5 tasche si riconoscono per i dettagli stilistici: il nastro interno in gros-grain, il baffo tasca ricamato, i contrasti sobri e il nome del capo ricamato sul sacco tasca. I nomi dei modelli della collezione sono tutti nomi di città ricche di storia, d’arte e cultura. Il motto del brand è “WEAR YOUR VALUES”.

