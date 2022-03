Belli si nasce......ma si può diventare!

CHIASSO - Laserzero è un centro benessere all’avanguardia con 7 cabine e macchinari di ultima generazione per il benessere del viso e del corpo a 360 gradi dove il suo Team di “super donne” si impegna quotidianamente a soddisfare I vostri desideri.

La parola d’ordine del Centro è “prendersi cura di sé ed imparare ad amarsi”, progetto che determina lo stile di vita, l’esortazione a volersi bene e la cura di sé stessi in ogni ambito, dallo sport all’alimentazione fino ad arrivare a trattamenti, massaggi e perché no un po di coccole puramente estetiche come manicure pedicure ed allungamento ciglia.

Infatti la bellezza non è la ricerca di un “qualcosa di visto”, di un modello standardizzato in cui identificarsi, ma è un insieme armonico costituito da elementi che possono non risultare perfetti, ma che, combinati tra loro, creano un volto armonioso, un corpo elegante e uno sguardo sensuale, rispecchiando la personalità e l’unicità di ognuno di noi.

Anche la “cultura” a tavola è molto importante ed imparare a nutrirsi in maniera consapevole, corretta, privilegiando il cibo che fa bene non è per nulla facile ma nemmeno impossibile e, fidatevi di me, è la base per arrivare ad un benessere psicofisico armonioso e ad un corpo curato e sano.



Nel Centro Laser Zero viene insegnato anche il movimento, che è la cura migliore del mondo. Noi riceviamo dal nostro corpo messaggi che suggeriscono di “immergersi” nella natura con lo scopo di riportare importanti benefici alla mente, al fisico e alla spiritualità di ogni persona. Fare un viaggio nella natura per staccarsi dalla vita frenetica della città, regalarsi una vacanza nella natura per recuperare la forza dell'elemento naturale sul nostro benessere aiuta a migliorare a raggiungere un ottimo equilibrio.

Nella cultura giapponese esiste una pratica secolare chiamata Shinrin-yoku, una parola difficile e che in italiano potremmo tradurre come “bagno nella foresta”. Consiste nell’immersione totale nella natura priva di distrazioni. Una vera e propria terapia che consente all’organismo di trarre effetti positivi dalla forza dei suoni della natura, dei suoi profumi e del contatto fisico con gli elementi naturali. I sensi diventano più attivi e ricettivi, si abbassa il livello di cortisolo nel sangue (l’ormone responsabile della gestione dello stress), migliora il funzionamento del sistema circolatorio e le difese immunitarie, con effetti positivi per l’intero organismo.

Per mantenerti in forma bastano 30 minuti di camminata a velocità sostenuta che svolta con costanza e abbinata ad un’alimentazione sana può aiutare a perdere peso e tonificare i muscoli senza uno sforzo eccessivo.

A volte la bellezza è un dono naturale, altre volte è necessario affidarsi ai consigli di chi sa cogliere le emozioni, rispettare lo stile e la personalità di ognuno di noi e che tramite ciò può aiutarci ad arrivare al nostro obbiettivo.