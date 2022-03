Opera Beauty a Paradiso in Via Guisan 8A, un indirizzo che vale un tesoro!

PARADISO - Ayurveda, termine derivato dal sanscrito ”Ayus”= vita e “Veda” = scienza/conoscenza rivelata, significa letteralmente “scienza della Vita”, per una lunga e sana vita felice a livello fisico, psichico ed emotivo.

Basta un’ora per un viaggio fantastico, in un ambiente calmo, caldo e illuminato dal tremolio di candele, luci tenui e soffuse, nell’aria essenze o incensi profumati al fine di favorire il rilassamento con l'aromaterapia, in sottofondo una musica rilassante dove la mente si riposa, il corpo si rilassa, ansia e stress si calmano, viene stimolata la circolazione sanguigna e linfatica, si allentano i dolori e le contrazioni muscolari, schiena e spalle vengono alleggerite dalla tensione, vengono eliminate le tossine dall’organismo, viene ripristinata la corretta circolazione sanguigna eliminando eventuali gonfiori.

Lina Danileviciene, ha portato presso il centro estetico OPERA BEAUTY di Paradiso, la filosofia del massaggio ayurvedico, quello di ripristinare il naturale equilibrio tra mente e corpo generando benessere a trecentosessanta gradi, infatti l’obiettivo del massaggio ayurvedico si basa sullo stretto legame tra la sfera mentale e quella fisica favorendo questa armonia.

Pressioni, sfregamenti, manipolazioni eseguite usando le mani oppure utilizzando le braccia e i gomiti anche mediante l’uso di unguenti e oli specifici sono la tecnica del massaggio ayurvedico, che Lina Danileviciene ha appreso questa tecnica che ha origini antiche e prevede una serie di manipolazioni volte a stimolare i cosiddetti chakra, i centri energetici che caratterizzano l’organismo umano ritenuti fondamentali per la conquista del benessere. La disciplina ayurvedica si rivela una preziosa alleata per gli over 60 per combattere i dolori cervicali, l’insonnia, l’emicrania, i liquidi in eccesso degli arti inferiori. Massaggi e trattamenti per entrare in una dimensione nuova, un cambiamento nel corpo e nella mente per conquistare una nuova energia.

I trattamenti Ayurveda di Lina Danileviciene sono riconosciuti dalle casse malati.

