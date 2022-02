Acqua e Fango Termale, fonte di bellezza viso

PREGASSONA - Dall’ acqua ipertermale di Abano Terme abbiamo dato vita alle esclusive creme della linea ‘My beauty Art’, ricche di oligoelementi minerali con eccellenti proprietà biostimolanti, antiossidanti naturali. Un vero elisir di salute e bellezza.

La linea ‘My beauty Art’ è composta da acqua ipertermale, peptidi, emulsioni e fosfolipidi. Per ottenere un risultato ancora più’ duraturo ed efficace lo studio di Pregassona ha sviluppato in esclusiva un metodo che si svolge in 4 fasi:

I prodotti in abbinamento con una tecnica di massaggio esclusiva e studiata, permettono di avere risultati concreti e strabilianti.

I rituali termali anti-age proposti, nascono proprio dal connubio tra natura e scienza e dalla continua ricerca del benessere e dell’ armonia.

Company Profile - My Beauty Art è un centro estetico di Lugano Pregassona, facilmente raggiungibile dal Centro di Lugano e dalle diverse zone del luganese. Ampia è la scelta dei nostri servizi tra cui scegliere per prendersi cura di se stessi: trattamenti corpo e viso, depilazione massaggi, manicure, extension ciglia, laminazione ciglia e molto di più. My Beauty Art non è solo un salone, ma un luogo rilassante in cui regalarti momenti piacevoli, coccole per il tuo totale benessere. Per My Beauty Art la BELLEZZA è armonia: ritrova con noi il giusto equilibrio tra corpo e mente, e ti sentirai meravigliosa! Per info clicca qui