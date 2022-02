Mila…: la flessibilità al servizio del benessere

LUGANO - Il pilates è un avvincente pratica che connette corpo e mente. Il metodo Pilates prende nome, origine e invenzione da Joseph Hubertus Pilates. Nato a Monchengladbach vicino a Dusseldorf, in Germania, nel 1883, da genitori di origine greca e tedesca; il padre era un ginnasta ellenico di buon livello mentre la madre fu naturopata. A Lugano, lostudio Mila Flex è un interprete perfetto di questa antica pratica.

Mila, perché è importante praticare pilates?

Oltre a migliorare la postura, la tecnica Pilates migliora la coordinazione, aumenta la flessibilità del corpo e la mobilità articolare. ... Gli esercizi sviluppano i muscoli addominali profondi, oltre a stabilizzare i muscoli, che praticamente non vengono allenati durante il normale esercizio di forza

Come hai cominciato? Quando hai capito che la tua passione sarebbe diventata una professione?

Sono nata a Mosca e ho iniziato a ballare all'età di 4 anni. Ho conseguito il diploma di ballerina all'Accademia Statale di Coreografia. All'età di 18 anni, sono entrata nel mondo del fitness e ho deciso di ampliare le mie conoscenze ricevendo una formazione di coaching superiore presso l'Università di Mosca. Successivamente mi sono trasferita in Europa per approfondire nuovi metodi di allenamento nel mondo del fitness. Con il Pilates è stato amore a prima vista, un'intrigante unione di eleganza della danza e intensità dell'allenamento. Nel 2006 ho iniziato i miei studi a Milano, dopo aver ricevuto un certificato internazionale PMA come insegnante . Passione ed esperienza di insegnamento mi hanno permesso di aprire lo studio Milaflex a Lugano

La tua attività professionale si svolge presso lo Studio Mila Flex, quale il successo?

Infine mi sono trasferita in Svizzera e ho lavorato come allenatore e insegnante in vari studi e centri sportivi. Nel 2014 ho anche ricevuto il certificato 200 RYT in Vinyasa flow yoga. Passione ed esperienza d'insegnamento mi hanno permesso di aprire lo studio Pilates MILAFLEX a Lugano (Svizzera) e la Scuola di Danza per Bambini nel 2015. I nostri clienti sono molto fedeli e fidelizzati. Oltre 13 anni di insegnamento su base giornaliera e oltre 28'000 studenti/clienti.

Hai un desiderio per il futuro? Un sogno nel cassetto?

Oltre che nel cassetto posso dire che i miei sogni sono anche nel cuore. La pandemia ci ha insegnato che la presenza digitale è ormai divenuta fondamentale per qualsiasi essere umano e la sua attività. Nel mio caso posso offrire allenamenti online di diverse discipline, come: yoga, pilates, danza, questa è la sfida più immediata, potenziare la presenza digitale. Ma il vero sogno è di aprire una scuola di danza per bambini, e farò di tutto perché questo mio sogno divenga realtà a breve…

Entriamo nel tecnico, quali consigli per la cura del proprio corpo in questo periodo?

Senza dubbio il metodo pilates, perché è la perfetta unione tra un allenamento fisico e un allenamento mentale. Questa è la perfetta connessione che ci permette di equilibrare i nostri punti strategici. Io dico che il metodo pilates permette al corpo di dialogare con la mente e viceversa, un’esperienza fantastica se interpretata al meglio. La base degli esercizi pilates provengono dallo yoga, ma senza però entrare nello specifico della filosofia. La respirazione ci aiuta a togliere lo stess, calmarci e aumenta l’autostima per il nostro futuro.

Segui Mila Flex su Instagram: www.instagram.com/milaflex/