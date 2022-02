I trend hair color 2022 diventano Flou e puntano tutto su naturalezza e luce

LUGANO - I trend hair color 2022 si annunciano all’insegna di una ritrovata naturalezza e valorizzano la bellezza autentica di ogni donna, senza rinunciare all’originalità.

Toni Pellegrino li propone in una declinazione Flou, sfumata e naturale, dal finish extra luminoso: la tinta illumina senza colorare in modo impattante, ravviva e riflessa il colore ma non lo stravolge e lo riveste di intriganti note glitterate.

Buone notizie, quindi, per chi fino a oggi ha storto il naso all’idea di colorare i capelli o per chi, invece, ha sempre avuto un certo timore di osare con il colore. L’innovativa tecnica FlouColor #Tonipellegrino presenta in Ticino - e nei saloni certificati Hairlovers - la dimensione più delicata e luminosa dell’hair color.

I FlouColor accendono il colore in modo personalizzato e danno un twist al taglio, che guadagna movimento e volume. Addio effetto flat su corti, lunghi o medi e, intorno al viso, le nuance Flou creano come una cornice in cui i punti di forza sono in primo piano.

Lo sanno bene gli Hairlovers che hanno avuto modo di inostrare i segreti del FlouColor insieme a Toni: Serafina Aceto Salone Miriana (Roveredo), Ana Fernandes Zephir Parrucchieri (Ascona e Muralto), Terry Pellegrino Salone Merlo (Chiasso), Gianna Riga Salone delle Meraviglie (Cadenazzo), Ester Brambilla e Mery Castagna HairTeam3 (Lugano), Ida Beatrice e Fiore D’Agostino Il Sorriso dei Capelli (Losone), Cinzia Tartaglia, Irene Costantino, Carmen Imbesi, Jessica Grassi e Camilla Dotti Saloni PHS (Lugano Centro e Cassarate).

E ognuno dei nostri esperti conferma che la tecnica FlouColor è adatta praticamente a tutte: extra delicata su ogni tipo di capello, uniforma anche i capelli bianchi e con sfumature naturali e luminose.

