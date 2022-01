OPERA BEAUTY: l’eccellenza al servizio della bellezza

PARADISO - Chi di noi non ha sognato per almeno una volta di ritrovarsi in un tempio della bellezza, dove ogni ingrediente sia sapientemente coniugato per regalarci un’esperienza unica? Ebbene oggi non è solo un sogno ma bensì realtà, e tutto questo ha un nome che evoca qualcosa di grandioso.

Abbiamo incontrato le promotrici per capire filosofia di questa eccellenza che affonda le sue radici nell’Est Europa

“OPERA BEAUTY nasce come spazio elegante di alto livello e desidera condividere il tuo aspetto e valorizzare la tua personalità, attraverso la competenza delle sue operatrici. Lo spazio principale è dedicato ai capelli. Abbiamo creato un luogo esclusivo, a partire dall’arredamento, dove le sedute e i grandi specchi circolari accolgono i nostri ospiti per regalare e vivere un’esperienza unica, noi la definiamo un lusso sartoriale e su misura, dove creare qualcosa di nuovo, proprio come sono i nostri ospiti”

Torniamo alle eccellenze, OPERA BEAUTY si avvale di collaboratrici che hanno perfezionato le loro conoscenze, nel settore capelli nell’est Europa

“Sì è così, siamo molto felici di offrire ai nostri ospiti hair stylist di alto profilo professionale. Scolpire il capello è un’arte che hanno acquisito nel tempo che arricchiscono costantemente. Per questo sono in grado di realizzare tagli personalizzati alla moda e unici: consci che la regola numero uno per scegliere il look ideale è rispettare la forma di ogni viso e che spigolature, rotondità e proporzioni possono essere riequilibrate con il giusto taglio e una pettinatura adatta.”

OPERA BEAUTY non sono capelli ma anche cura del corpo

“Certamente, i nostri spazi si completano con un’offerta completa dedicata alla cura del copro, dai vari trattamenti, massaggi, manicure e pedicure.”

