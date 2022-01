Hair lovers & trends: cosa aspettarci dal settore coiffure nel 2022?

LUGANO - In fatto di hair color, i trend del nuovo anno puntano al flaming con tonalità vibranti e audaci, perfette per chi ha voglia di osare con i capelli.

Novità anche per il taglio, con la tecnica del taglio a caldo. Una vera innovazione in materia di hairstyle, ottenuta grazie all’uso di forbici elettriche con lame riscaldate: quando i capelli vengono tagliati “ad alta temperatura”, le squame si chiudono immediatamente scongiurando la comparsa delle doppie punte. Per capelli più belli e sani, più a lungo!

La sartorialità del look – nel taglio e nelle sfumature – si afferma sempre di più come la chiave della bellezza autentica e diventa portavoce di ogni desiderio e della voglia di cambiamento che, anche nei casi più estremi, deve essere “cucita” addosso.

A tal proposito, la rivoluzione di bellezza nasce dallo studio approfondito del colore e dell’identità cromatica, che permettono di creare progetti di bellezza realmente personalizzati e valorizzanti.

Infine, a fare davvero la differenza, saranno sempre più le esperienze di bellezza, che diventano uniche e polisensoriali: non più un semplice appuntamento dal parrucchiere, ma un’occasione per amarsi e scoprire nuove sfumature della propria essenza.

Insomma, la stessa figura del parrucchiere in Ticino si sta evolvendo insieme ai trend e al nostro tempo. Merito anche della vision e mission portate avanti da Hairlovers Academy – polo dell’alta formazione per parrucchieri in Ticino – e della sua vocazione internazionale.

Tutte le info sulle prossime masterclass in programma – Flaming, taglio a caldo, Metodo&Collection, marketing e identità cromatica – sono alla sezione calendario del portale (https://hairlovers.style/calendario).

Per scoprirle e indossare tutte le nuove tendenze capelli 2022 invece, ti basta cercare il salone certificato HL più vicino a te!