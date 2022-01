Matrimonio: le superstizioni legate al giorno delle nozze

MORBIO INFERIORE - Esistono molte superstizioni, provenienti da diverse parti del mondo, che ruotano attorno al matrimonio e in particolare all'abbigliamento della sposa.

Il significato è ancora oggi sconosciuto, ma è consuetudine che anche le spose più scettiche cerchino di attenersi a queste usanze.

La tradizione vuole che il giorno del matrimonio la sposa abbia con sé 5 cose, per assicurarsi un matrimonio felice. Ecco quali sono:

Indossare una cosa vecchia, ad esempio un gioiello, simbolo del passato che si lascia alle spalle. La sposa deve portare con sé un oggetto vecchio proprio per non dimenticare l’importanza del passato nel nuovo cammino che sta per intraprendere.

Indossare una cosa nuova, come un capo di biancheria intima o l’abito da sposa stesso. Rappresenta la nuova vita che sta per iniziare.

Indossare una cosa blu, simboleggia la sincerità. Anticamente era proprio di questo colore l’abito della sposa, oggi è molto usata la giarrettiera decorata con un nastrino blu.

Indossare una cosa prestata, rappresenta l’affetto delle persone care che rimangono vicine in un giorno così importante, per questo motivo deve essere una persona cara a prestare l’oggetto.

Indossare una cosa regalata, anche in questo caso simboleggia l’affetto delle persone care.

Sapevate che nei paesi anglosassoni si crede che trovare un ragno nel vestito della sposa porti fortuna?

Secondo un’altra credenza popolare se gli sposi durante il ricevimento rompono un bicchiere, il numero di pezzi in cui si frantuma rappresenta gli anni di durata della loro unione.

Pare che sia di buon auspicio che la sera delle nozze lo sposo faccia il suo ingresso in casa con la sposa in braccio, per esprimere il suo sostegno nei confronti dell’amata.

Al contrario, lo sposo una volta uscito di casa per recarsi al proprio matrimonio non può farvi rientro da solo (come nel caso dovesse tornare indietro per prendere una cosa dimenticata).

Per assicurarsi fedeltà, la sposa deve mettere da parte una fetta della torta nuziale, che mangerà insieme allo sposo in occasione del primo anniversario di matrimonio.

E se siete tra gli invitati a un matrimonio dovete sapere che regalare agli sposi dei coltelli porterebbe sfortuna, poiché la lama simboleggia il taglio e quindi l’interruzione della loro storia d’amore.