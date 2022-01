Trend alert: è tempo di Flaming Hair e velature di colore brillanti tra i capelli

LUGANO - Dedicati alle donne grintose, decise e di carattere, i Flaming Hair sono pronti a stupire e farsi notare.

Se le schiariture ad effetto naturale rimangono un grande classico su cui puntare per un look effortless ma d’impatto, adesso i riflettori si accendono su una nuova dimensione del colore.

Le nuance più in voga tra le tendenze capelli 2022 sono decisamente Flaming – fiammanti – nel nome e nelle note di colore, che ricordano le eroine dei cartoon e danno voce alle personalità più audaci. L’unico limite, in tal senso, è la fantasia: può spingersi verso hairfit di un color rosso accesso che incontra le note dell’arancio e del giallo man mano che percorre le lunghezze per avvicinarsi alle punte; oppure sorprendere con lampi di magenta che si posizionano tra le ciocche come vivaci punti luce, o collocarsi intorno al viso per incorniciarlo con grinta.

Il Flaming Color sa adattarsi in modo sartoriale su ogni cut, sia pari che scalati: sui capelli lunghi questi giochi di colore assicurano un effetto “wow”, mentre ai tagli medi di tendenza – come mullet, shullet e pixie – danno un tocco di grinta, specialmente se abbinati a maquillage in pendant.

Sei una personalità “fiammante” e non hai paura di osare con il look?

I Flaming hair stanno per arrivare in Ticino e nei saloni certificati Hairlovers Academy.

Per i parrucchieri interessati, ultimi posti disponibili per la masterclass del 23 gennaio a Lugano “Viaggio al Centro della Terra” - con il maestro Carlo Oliveri - alla scoperta di questa innovativa tecnica di colorazione e decolorazione. Info sul portale Hairlovers.style.

I Flaming hair sono pronti ad accendere l’inverno di stile. Lasciati conquistare e osa con il colore!