Dimagrire già dopo il primo trattamento

PREGASSONA - Diciamocela tutta, non esistono stagioni che tengano lontano dalla nostra mente il desiderio di riprendere la forma perfetta, anche con un ottimo metodo oltre la consueta dieta e attività fisica. Si perché il passaggio dal nostro studio estetico è divenuto essenziale, soprattutto oggi che abbiamo un motivo in più, come ci spiega la nostra professionista esperta e abilitata all’esercizio di questo innovativo sistema cosmetico naturale

Dragana, da My Beauty Art troviamo un nuovo metodo di dimagrimento

Posso confermare che da qualche tempo possiamo offrire il metodo VACUSLIM 48 é un nuovo Metodo professionale di dimagrimento e rimozione della cellulite.Il trattamento é ideale in combinazione con Maderoterapia per ottenere risultati più rapidi.

Puoi spiegarci la particolarità principale di questo trattamento

Il trattamento snellente di purificazione del corpo, viene realizzato con la tecnica del sotto vuoto. L’effetto per capirci viene chiamato “effetto sauna”, che favorisce l’espulsione delle tossine e dei liquidi in eccesso. Il trattamento agisce fin dalla prima seduta

Perché il trattamento è già efficace fin dalla prima seduta?

Il trattamento viene applicato sotto vuoto, questa pratica facilita la penetrazione in profondità dei cosmetici (tutti naturali e anallergici) sui tessuti adiposi, permettendo di ottenere una pelle più tonica e una riduzione della circonferenza delle zone trattate già al termine della prima seduta.

Per completare il trattamento, è consigliabile l’applicazione di un massaggio?

Noi consigliamo la maderoterapia, un massaggio anticellulite e dimagrante, che può essere abbinato al trattamento Vacuslim 48. Molto importante che il massaggio non venga fatto lo stesso giorno, questo perché si rischierebbe di compromettere l'efficacia dei principi attivi dei cosmetici che dura 48 ore.