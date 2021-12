Tiarè: il giro del mondo in una Spa

PARADISO - Nell’elegante centro estetico Tiaré è infatti possibile provare svariate modalità di saune e bagni differenti. Ad esempio si può godere della Banja Russa, un tradizionale bagno di vapore ad alta temperatura che, impreziosito con essenze di abete bianco, ribes, menta e betulla, deliziava le zarine, mentre, proprio come loro, si viene massaggiati da un utensile chiamato veniky, una sorta di piccola scopa costituita da fasci di betulla. In questa avvolgente alcova dalle pareti di legno si possono poi provare anche la sauna alla maniera dei romani o dei turchi. Se il giro del mondo tramite il benessere vi affascina vi sono anche i massaggi medicali, come quello svedese e quelli orientali, cinese o thai. L’elemento più scenografico della SPA è la piscina per l’idromassaggio, che con la sua intima bellezza consente di redimersi dalla frenesia della quotidianità.

Al centro di benessere Tiarè si può anche provare la pressoterapia che è un trattamento medico, ma soprattutto estetico, che migliora il funzionamento del sistema circolatorio e del sistema linfatico. Questa particolare cura migliora la circolazione sanguigna e linfatica, con conseguente riduzione della cellulite e ridefinisce la forma delle gambe. La pressoterapia è anche utile per ridurre gli edemi post-operatori.

Da Tiarè il piacere e la salute si intrecciano.

Company Profile Un mix sinuoso di materiali pregiati e armonici che in pochi istanti offuscano la mente dalla routine e lo stress delle giornate lavorative. I prodotti che accompagnano ogni trattamento per la cura del corpo, sono l’espressione dell’eccellenza. Il fiore Tiarè, simbolo di questa SPA, non è stato nominato casualmente a rappresentare il culto del benessere, ma tutto è stato finemente studiato ad hoc. TIARÈ SPA a Paradiso, non smette di sorprendere, al suo interno, racchiude un’esclusiva oasi dove trovare rifugio per ristabilire un’armonia spirituale, mentale e fisica. Attorno alla vasca ad idromassaggio, atmosfere lontane, antiche pratiche di salute e bellezza tramandate con sapienza da altre culture, rappresentate dalle molteplici fragranze di thé che si possono scegliere e gustare in questa esclusiva oasi.

