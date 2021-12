Trend alert: sarà un inverno all’insegna del Foliayage

LUGANO - Continua il viaggio alla scoperta degli hair must di questo inverno e delle tecniche di colorazione pronte a spopolare nei saloni e sui social.

La parola d’ordine è ancora una: illuminare.

Il desiderio di far splendere i capelli attraverso schiariture e riflessi ”natural style” strizza l’occhio a nuovi e sorprendenti mood.

L’hair wish del 2022 prende il nome di Foliayage: alzi la mano chi ne ha già indossato i riflessi o sentito parlare!

Si tratta della fusione tra il balayage e gli highlights, che accontenta i desideri di chi vuole schiarire di qualche tono il proprio colore e illuminarlo con magnetici riflessi freddi.

Nella tecnica del Foliayage il colore viene applicato a mano libera su alcune ciocche, come una vera opera d’arte. Nel frattempo, il resto dei capelli viene suddiviso in sezioni e avvolto in speciali cartine – chiamate, appunto, Foils – che accelerano il processo di schiaritura e rendono il risultato finale ancora più brillante.

L’effetto finale, ti assicuriamo, è magnetico per lo sguardo: un colore profondo alle radici e glossy sulle lunghezze, con ogni tipo di nuance scelta.

Il Foliayage è la tecnica di schiaritura ideale per le bionde che sognano di ravvivare e movimentare il proprio colore senza stravolgerlo, ma anche per le castane e le rosse che desiderano dare carattere al look con riflessi golosi e iper femminili.

E, ciliegina sulla torta - o meglio dire sulla chioma - il foliayage è perfetto anche per chi cerca praticità e bellezza ”senza troppi pensieri”.

Sui capelli lunghi o medi, infatti, questo trend colore 2022 non risente dell’effetto ricrescita e non necessita di manutenzione frequente: ti basta tornare in salone ogni sei settimane circa per riaccendere i tuoi riflessi con un tonalizzante ad hoc.

Ti è già venuta voglia di provarlo?

Puoi scoprire il foliayage e altre tecniche colore innovative nei saloni in Ticino certificati Hairlovers.

It’s time to shine!