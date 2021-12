Ashri Boutique: i vestiti sono lo specchio dell’anima

STABIO - Good vibes…le festività natalizie sono il momento perfetto per brindare alla propria unicità! Jessica Tirico, fondatrice di Ashri Boutique a Stabio, non ha dubbi: tra forma e sostanza dev’esserci coerenza, e anche in un momento convenzionale come il Natale è importante far emergere la propria personalità.

Per creare uno stile unico è necessario lasciarsi ispirare dalla propria anima, avendo anche il coraggio di sfidare le convenzioni classiche per costruirsi, su misura, un canone d’eleganza personale. Gli abiti e gli accessori presenti da Ashri boutique di Stabio, e presenti anche nel negozio online (www.ashri.ch) arricchito dalle coloratissime fotografie, sono un vero inno all’unicità. Vi è pure la possibilità di prenotare un appuntamento in boutique…per una sessione di personal shopping, dove al piacere degli acquisti si aggiungono anche gli utilissimi consigli di un esperto.

Lasciati ispirare, affinché ogni articolo scelto sia un’esaltazione di te.

Segui ASHRi su Instagram

Outfit ASHRI Boutique Stabio