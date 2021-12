Unghie glitterate: il segreto del successo

LUGANO - La bellezza va coltivata con passione e attenzione per i dettagli, soprattutto nel periodo di festa: nel suo salone, infatti, è possibile scegliere una vasta gamma di smalti e gel brillantati per celebrare al meglio Natale e capodanno.

I bagliori luminosi dei glitter, che ricordano lo scintillio delle stelle nel cielo invernale, sono il dettaglio capace di trasformare una normale manicure in un vero capolavoro d’eleganza. I toni più apprezzati per decorare le unghie in questo periodo, come buon auspicio per un nuovo anno di ricchezza e prosperità, sono l’oro e l’argento. Proprio come i metalli preziosi questi sfavillanti colori resistono agli anni e alle mode, e risultano perfetti con qualsiasi abbinamento.

Il periodo natalizio è l’occasione per sfoggiare delle mani, ornate con anelli preziosi e unghie scintillanti, più belle e ricercate del solito. E come ci ricorda Cinzia Comalli, non dimentichiamo di abbinare anche i nostri piedi, per un look assolutamente wow!

