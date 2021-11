Novità in casa PHS Parrucchieri: nuovo “look” per il salone e Private Collection in arrivo

LUGANO - Grazie al lavoro e alla creatività di Marco Pontillo e del suo team - supportati e ispirati dalla formazione per hairstylist di Hairlovers Academy - a Lugano centro e Cassarate i saloni PHS continuano a crescere e sorprendere.

Il team è pronto a stupire con la sua prima PHS Hair Collection: forme, colorazioni e proposte di stile uniche al mondo, studiate per raggiungere la perfetta armonia attraverso hairstyle sartoriali e liberi da qualsiasi diktat. Seguendo sempre la ricerca sinergica di bellezza e benessere, of course!

A circa un anno dalla formazione Hairlovers “Build your Editorial“ - percorso con l’hair expert Carlo Oliveri e l’image Expert Valentina Indelicato, incentrato sulla realizzazione di una vera private collection - Marco e il suo team raccolgono i frutti del loro impegno e capacità di sognare in grande.

E, quando talento - passione - creatività sono supportati dalla giusta preparazione tecnica - stilistica - artistica, il risultato non può che essere straordinario!

«È un traguardo, ma anche un nuovo punto di partenza verso il miglioramento continuo e la felicità di tutte le nostre amiche e clienti - racconta Marco - Non vediamo l’ora di condividere tutta questa bellezza con voi».

Per conoscere le nuove proposte di stile firmate PHS, non ti resta che prenotare il tuo appuntamento con la bellezza e il benessere!