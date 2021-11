Il settore coiffure in Ticino sa ancora stupire: la moda capelli si apre al gusto internazionale e alle tendenze "tailored"

LUGANO - «In Ticino c’è una categoria di parrucchieri che ha voglia di crescere. Evolversi, innovarsi e aprirsi a gusti e tendenze internazionali, per portare in salone bellezza in modi nuovi e sartoriali: è a loro che Hairlovers Academy si rivolge dedicando focus e cuore».

A parlare è Davide Guglielmino, Fondatore e Art Director della realtà ticinese diventata polo dell’alta formazione per parrucchieri nella Svizzera italiana. E credeteci: insieme, lo stanno facendo davvero - rivoluzionando il modo di pensare (e creare) la moda capelli. Se poi aggiungi alla "ricetta" l’Arte e la Scienza cosmopolite del Metodo Toni Pellegrino, ecco che cose sorprendenti iniziano ad accadere…

«Siamo, prima di tutto, artigiani: il riscoprire e alimentare questa vera essenza della nostra professione ci permette di fare la differenza nel lavoro in salone» (Ester Brambilla e Mery Castagna dal salone Hair 3 Team di Lugano). Eh sì, perché se è ormai chiaro che la bellezza è fatta di dettagli unici, i nuovi must sono l’inno alla personalizzazione e al totale abbandono degli artifici: via libera a texture, volume e forme costruiti intorno alle tue caratteristiche, per valorizzare la tua unicità – come insegna Toni.

«A partire dalla materia grezza capelli è possibile creare progetti e collezioni sempre nuove e realmente su misura, come un sarto che crea un abito partendo da una visione completa della cliente e seguendone le forme del corpo» (Ana Fernandes, saloni Zephir ad Ascona e Muralto). Ma artigianalità e personalizzazione non sono che l’inizio di un nuovo modo di guardare alla moda capelli: «Oggi sappiamo che il segreto è tutto nel concetto di armonia tra le parti e armonia d’insieme» (Serafina Aceto, Salone Miriana Roveredo).

E a questa voce che si aggiungono in coro le hairlovers Gianna Riga (Salone delle Meraviglie a Cadenazzo) e Cinzia Tartaglia, Jessica Grassi, Rebecca Molteni e Camilla Dotti (PHS Lugano e Cassarate): «Quando apprendi un metodo innovativo e creativo per creare incastri perfetti tra forme, volumi, linee e texture senti davvero di avere in mano la chiave per realizzare look iconici, che calzano perfettamente su chi li indossa: il percorso formativo pazzesco con Toni e Hairlovers – Metodo&Collection, ci ha regalato questa capacità e consapevolezza».

Così, nuove rotte di bellezza – prime fra tutte quelle segnate da Toni Pellegrino con la sua Iconic Collection, ispirata all’humus estetico degli Anni Novanta che si riveste di nuova contemporaneità – prendono forma sui capelli e tra le mani del parrucchiere/artigiano, che grazie al metodo TP riesce a realizzarli esattamente come li aveva immaginati.

«Da parrucchieri capita di lasciarsi guidare dagli automatismi e perdere di vista il fatto che ogni azione ha delle conseguenze. Un grosso errore, che impedisce di trasferire sui capelli della cliente il cambio look che abbiamo immaginato e che risponde ai suoi desideri. Con il metodo TP tutto questo è solo un ricordo e il lavoro creativo in salone raggiunge tutto un altro livello. Alla base c’è un principio di bellezza che rende noi hairstylist totalmente padroni delle nostre conoscenze e idee creative» (Dolores Garcia - Salone Garcia, Mesocco e Fiore D’Agostino - Sorriso dei Capelli, Losone).

Grazie a questa ventata di novità e ispirazione che il settore coiffure in Ticino continua a respirare, da questo inverno, potrai trovare nei migliori saloni proposte nuove, fresche, assolutamente trendy e personalizzate in ogni dettaglio – "iconiche" nella forma e nell’essenza.

«Ho lavorato nei cinque continenti ma Toni è riuscito a racchiudere tutto in una metodologia semplice, pulita, che partendo proprio dall’aspetto artigianale del lavoro permette di creare stile e identità su misura per ogni donna. Tutto avendo una chiara visione del lavoro finito, già prima di cominciare» (Patrick Merlo, Salone Merlo Chiasso e BeBlonde Mendrisio).

È un modo diverso di creare moda e proiettarla sui capelli, che segue il gusto e l’armonia anziché le regole. E il risultato non possono che essere bellezza e felicità pure!

Cerca il salone in Ticino certificato Hairlovers più vicino a te per scoprire le proposte di stile by Toni Pellegrino.

Company Profile - Un sapiente mix di formazione tecnica, stilistica, comunicazione, marketing, consulenza gestionale - già testato con successo nei migliori saloni in Ticino e non solo: il metodo Hairlovers supporta e guida il parrucchiere a 360° verso la realizzazioni dei propri desideri di crescita artistica e professionale. La strada che porta alla realizzazione professionale del parrucchiere, oggi, passa per Hairlovers e la sua esclusiva Academy con sede a Lugano. Una realtà innovativa dedicata a tutti gli hairstylist che desiderano elevare gli standard del proprio salone, crescere e distinguersi in modo efficace e unico. La mission Hairlovers è supportare la crescita del parrucchiere, condividere bellezza, conoscenza, visione e traguardi. Senza giudizio né imposizioni di brand, ma tracciando percorsi di crescita personalizzati e differenzianti: perché non c’è crescita sostenibile senza libertà e unicità. Il parrucchiere hairlovers fa ciò che ama. Per info clicca qui

