Come mantenere un aspetto giovanile, fresco e naturale

LUGANO - Oggi viviamo in una società dove tutto va a cento all'ora. Per tanti una corsa contro il tempo per rimanere giovani per sempre e dove la morte è diventata un argomento tabù. Avere 50 anni nel 2021 è sempre una bellissima età per una donna.

Il trucco Anti-Age e l’SOS Make-up, accompagnati da una skincare quotidiana, sono la soluzione per mantenere un aspetto giovanile, fresco e naturale.

La società attuale ha creato un divario tra le donne ossessionate dal loro aspetto fisico, per sembrare sempre più giovani a tutti i costi, e le altre invece che tendono a mettere da parte l'aspetto estetico e femminile per mostrare il loro disaccordo con questa tendenza estrema.

Due opposti che per fortuna non sono la maggioranza!

Consiglio a tutte le donne che ricorrono alla chirurgia estetica, agli aghi e alle tecniche permanenti di non abusarne. È vero che se queste operazioni sono eseguite da veri professionisti, il risultato può essere assolutamente magnifico!

Purtroppo però al giorno d’oggi tutto questo è diventato un business fruttuoso e spesso non vengono rispettate le limitazioni da non superare e il risultato può essere esagerato.

Come lo dicevo nell’articolo precedente, è fondamentale rispettare l’età, la personalità, le caratteristiche di ognuno e l’aspetto naturale. Mi permetto parlare in questo modo perché incontro nel mio studio donne insoddisfatte da questi interventi.

Vorrei sottolineare che per mantenere un aspetto giovanile è fondamentale adottare uno stile di vita sano, curandosi e seguendo una skincare quotidiana senza dimenticare la tecnica di trucco Anti Age da eseguire con prodotti adeguati.

Per anni ho testato parecchi prodotti sul mercato riguardanti la cura della pelle e del trucco Anti-Age e questo ha portato a dei risultati spettacolari! Sono stata la prima a essere sorpresa da questi cambiamenti e lo sguardo degli altri ne ha confermato l’efficienza.

Con 35 anni di esperienza nel trucco e la mia matura età, posso affermare di essere molto competente in questo campo, dove il trucco anti age è diventato la mia specialità e la mia passione.

Con il passare del tempo ci evolviamo e la nostra fisionomia subisce dei cambiamenti. Vorrei sottolineare che si può essere naturali e autentiche pur prendendosi cura di sé stesse. Una routine mattutina e serale per la pelle e l’uso di una BB cream per nascondere le imperfezioni della pelle o semplicemente per darci una sana luminosità, cambia il modo in cui iniziamo la nostra giornata.

Vuoi sembrare più bella e curata restando naturale e autentica? Allora il corso SOS make-up fa per te!

Consigli sui vostri prodotti, non più di dieci minuti del vostro prezioso tempo ogni mattina e 5 prodotti al massimo per valorizzarsi e sentirsi curata.

Cosa significa essere bella secondo me:

Prendere cura di sé stessa, ascoltarsi, amarsi, rispettarsi, accettare il passare del tempo, lasciare il passato alle spalle, vivere nel presente, non proiettarsi nel futuro, accontentarsi dei piccoli piaceri della vita quotidiana e nonostante le difficoltà, vivere ogni giornata come se fosse l'ultima, perché la vita è preziosa.

La bellezza è uno stato d'animo. Una donna radiosa è una bella donna!

Segui: Josephine Cottet

Instagram: josephinecottet