Con “La Leggenda dei Mori” e Hairlovers, i nuovi trend hair color sono “effetto ceramica”

LUGANO - C’è chi ama cambiare colore di capelli e chi vede l’hair color come forma d’arte ed espressione di emozioni e personalità.

A queste ultime si rivolgono le nuove proposte hair firmate Hairlovers Academy - in collaborazione con il maestro colorista Carlo Oliveri - presto in Ticino.



A dicembre, infatti, la formazione per hairstylist “La Leggenda dei Mori” porterà nei saloni coiffure in Ticino innovative tecniche di colorazione dei più famosi coloristi al mondo, aprendo il sipario sui Ceramic Color.

Ceramic, perché si tratta di particolari schiariture ispirate alle ceramiche di Caltagirone e ai loro colori brillanti, che si alternano e stratificano sui capelli creando giochi di luce e cangianti contrasti.

Dal biondo al castano, dal nero al rosso, le nuance più trendy diventano strumenti per dare vita - attraverso il sapiente lavoro degli “artisti dei capelli” - a look iconici sartoriali, di assoluto impatto.

E l’effetto finale incanta come Teste di Moro che luccicano sotto il sole di Sicilia.

Se non vedi l’ora di scoprire (e indossare!) le nuove colorazioni ceramic color, cerca il salone certificato Hairlovers Academy più vicino a te!

Per Info e prenotazioni sul corso contatta Hairlovers Academy.

Company Profile Un sapiente mix di formazione tecnica, stilistica, comunicazione, marketing, consulenza gestionale - già testato con successo nei migliori saloni in Ticino e non solo: il metodo Hairlovers supporta e guida il parrucchiere a 360° verso la realizzazioni dei propri desideri di crescita artistica e professionale. La strada che porta alla realizzazione professionale del parrucchiere, oggi, passa per Hairlovers e la sua esclusiva Academy con sede a Lugano. Una realtà innovativa dedicata a tutti gli hairstylist che desiderano elevare gli standard del proprio salone, crescere e distinguersi in modo efficace e unico. La mission Hairlovers è supportare la crescita del parrucchiere, condividere bellezza, conoscenza, visione e traguardi. Senza giudizio né imposizioni di brand, ma tracciando percorsi di crescita personalizzati e differenzianti: perché non c’è crescita sostenibile senza libertà e unicità. Il parrucchiere hairlovers fa ciò che ama. Per info clicca qui

