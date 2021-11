FIERA SPOSI A MENDRISIO: L’unico evento in Ticino del 2021 dedicato ai futuri sposi

MENDRISIO - Se avete deciso di sposarvi e siete in cerca di idee e ispirazioni, non dovete assolutamente perdere l’evento che si terrà domenica 14 novembre dalle 10.00 alle 17.00 a Mendrisio nello show room di Della Santa fiorista.

Speciale Sposi è una piccola fiera organizzata da Stefania Mauro di Petali di Riso, in collaborazione con Della Santa fiorista: si tratta dell'unico evento del 2021 in Ticino dedicato alle coppie che hanno deciso di convolare a nozze nel 2022!

Alcuni dei migliori professionisti del settore si presenteranno e saranno a vostra completa disposizione per tutta la giornata, per informazioni e preventivi.

Dalle foto alle fedi nuziali, dai fiori alla wedding planner, dalle partecipazioni alla torta, dagli abiti da sposa al trucco, troverete tutto ciò che vi occorre per il grande giorno, in un'atmosfera intima e informale.

Durante la giornata ci saranno piccole sorprese e omaggi per tutti i visitatori, oltre ad un aperitivo offerto.

Gli espositori presenti all'evento saranno:

PETALI DI RISO - Organizzazione eventi

DELLA SANTA FIORISTA - Allestimenti e decorazioni floreali

INVICARTE - Partecipazioni e coordinati

VOGUE LUGANO - Abito da sposa e sposo

DAVIDE MAULE - Fedi nuziali

BACKSTAGE CATERING DELUXE - Catering e noleggio attrezzature

MAKRO PHOTOGRAPHERS - Fotografo

L'ANGOLO DI ROS - Make-up sposa

VANESSA SCHIPANI - Acconciature sposa

AUTO D'EPOCA SPOSI - Noleggio auto

DJ SERGIO - Intrattenimento musicale

SWEET IRENE - Cake designer

IDEA VIAGGI - Agenzia viaggi

L'ingresso è gratuito, ma è necessario presentare il Covid Pass (o tampone negativo) per accedere all'evento.

Ulteriori informazioni sulla pagina Facebook e Instagram “Speciale Sposi”