Tereza Blank e il suo “Magic touch”

PARADISO - Le feste di natale non sono poi così lontane, è lo si sa bene che in buona compagnia si eccede senza un domani con prelibate delizie culinarie. Ma se ci mettessimo in forma, e meglio ancora se ci mantenessimo con un programma specifico che abbina massaggi con trattamenti specifici? Per capire le dinamiche ma soprattutto conoscere una valida soluzione, ci siamo affidati a Tereza Blank di Alivio Estetica&Fit a Paradiso che, mantenendo tutti i protocolli imposti dall’emergenza sanitaria, come un’accurata sanificazione degli ambienti, l’uso di materiale accuratamente sterilizzato e norme di igiene rigidissime, riceve i suoi clienti nel nuovo studio a Paradiso.

Tereza, apparecchi dimagranti si ma anche un buon massaggio

Il mio consiglio è prima di tutto, se lo si vuole, seguire un percorso - nel nostro caso dopo le tanto desiderate vacanze i consigli sono sempre i medesimi – Per prima analisi seguire una dieta adatta alle proprie caratteristiche, questo dopo essersi rivolti a specialisti nutrizionisti. Nell’alimentazione si può quasi tutto ma è necessario non eccedere.

Di seguito entriamo in gioco noi di Alivio Estetica&Fit, con dei percorsi che favoriscono la conservazione e anche un sano dimagrimento con diverse tecniche che variano dai massaggi magic touch combinati con T-Shape. Il metodo abbina 3 potenti tecnologie che agiscono contemporaneamente favorendo la produzione di collagene e determinando una considerevole riduzione localizzata dei volumi adiposi e delle lassità cutanee per un immediato incremento della circolazione sanguigna e del drenaggio linfatico che migliora la forma fisica. Ovviamente è impensabile che sia abbastanza una seduta per ritrovare la migliore forma fisica. È necessario come in tutti i processi una consulenza personalizzata, aspetto a cui nel nostro studio teniamo al primo posto, di seguito viene elaborato un programma assolutamente personalizzato che prevede anche l’educazione alimentare.

Il nostro metodo è certificato da ottimi risultati che saremmo felici di trasmettere a tutti coloro saranno nostri ospiti nello studio Alivio Estetica&Fit di Paradiso, in via delle Scuole 17 al quinto piano, perché dimagrire con il sorriso, si può!

Company profile

ALIVIO significa sollievo, liberazione dalla frenesia quotidiana, un soffio di vita su di voi: nella cultura brasiliana, una sensazione capace di riscoprire la nuova bellezza che l'estetica e il movimento ritrovano nel corpo e nella mente. "Non solo un centro, ma una vera e propria filosofia estetica che prende la propria linfa dalle radici brasiliane: in Brasile il culto del bello è uno stile di vita molto sentito, e la bellezza è frutto di un dono naturale, ma anche di una costante cura di sé".

