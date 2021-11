Claudinha, vi racconto la mia moda

LUGANO - «La moda non è un qualcosa che esiste solo sotto forma di abiti. La moda è nel cielo, nelle strade, la moda ha a che fare con le idee, il modo in cui viviamo, ciò che accade» così diceva - Coco Chanel ed è questo il mantra che la consulente d’immagine Claudinha ha fatto proprio.

Claudinha raccontaci un po di te.

Ciao a tutti i lettori, ho sempre avuto una grande passione per la moda e, dopo avere gestito un proprio studio Hair Stylist a Milano, ho collaborato con varie realtà legate alla moda. Dopo questa importante esperienza nel quadrilatero della moda Milanese mi sono trasferita in Svizzera dove risiedo stabilmente.

Essere consulente d’immagine implica anche una grande attenzione per quello che ci sta attorno.

Si è necessario “esplorare” quello che ci sta attorno per capire le varie tendenze. Partecipo regolarmente agli eventi di moda che hanno luogo e Milano e Parigi. Oltre che ha collaborare in stretto contatto con vari stilisti sono costantemente aggiornata sulle evoluzioni del settore moda.

La consulente d’immagine è diventata anche una confidente personale?

Con i clienti che seguo da tempo abbiamo un ottimo rapporto, che diviene anche amicizia e complicità. I clienti li accompagno nelle loro scelte, ogni consulenza è su misura, il mio grande desiderio è renderli felici.

Spiegaci come è nata l’idea di vestire una beauty specialist.

Con Tereza Blank di Alivio Estetica & Fit a Paradiso, ho voluto realizzare tutta una serie di grembiuli da indossare nello studio. In questo caso ho fatto una valutazione completa, dall’ambiente al tipo di clientela alla personalità di Tereza. Si tratta di pezzi unici confezionati su misura, combinando i materiali scelti e realizzati da un atelier in Brasile. Abbiamo di seguito abbinato accessori in modo da disporre di vari look pronti all’uso. Il senso di questa scelta è stata quella di sgravare Tereza dal disporre tempo per preparare le varie combinazioni, permettendole di concentrarsi sulla sua attività di beauty specialist.

Possiamo dire che l’outfit è fondamentale in qualsiasi attività?

La nostra immagine è valorizzata dal nostro look, qualsiasi esso sia e qualsiasi location frequentiamo. La consulente d’immagine è in grado di realizzare combinazioni sartoriali, analizzando a fondo la persona e la sua personalità.

Per concludere dove possiamo contattarti?

In Instagram mi trovate digitando @gleucilande

fashionchannel