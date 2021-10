La linea sposi per gli amici a 4 zampe

COMO - Tanto che a Como, presso la Boutique Tosetti è nata la Collezione Tosetti Pets Bride, la prima linea moda dedicata a sposi e cagnolini.

La nuova collezione nasce dalla collaborazione tra E.C. Creative e il noto atelier comasco dedicato ad abiti da sposa e sposo.

Tosetti lancia così la nuova collezione dedicata ai fidati amici a quattro zampe, offrendo alla sua clientela una collezione di cuscini, guinzagli, accessori creati in abbinamento con la sposa o con gli sposi.

Tutti i capi sono naturalmente coordinati sia per le coppie che per i loro amici e sono realizzati tutti con tessuti di altissima qualità e con grande cura sartoriale.

Un’idea geniale e innovativa, che permetterà ai futuri sposi di essere accompagnati dai loro Pets, eleganti e impeccabili, per il giorno del matrimonio.

Company profile

Fra i rami di quel celebre lago di Como così caro ai Promessi Sposi di Manzoni, nel cuore del capoluogo dell’omonima provincia lombarda, trova la sua sede Tosetti Sposa, storico atelier specializzato in abiti da sposa e da cerimonia fondato nel 1927. Una boutique romantica ed elegante, dove predominano i toni del bianco, negli abiti come negli arredi. «Nei nostri appuntamenti personalizzati – racconta Monica – siamo lieti di dedicare alle clienti una modellista o un premiere per soddisfare con successo anche le richieste più particolari, perché ogni sposa è unica, così come i suoi desideri». Per info clicca qui