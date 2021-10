Professione make up artist: intervista ad Anastasia Risuglia

Buongiorno Anastasia, per iniziare due parole su di te

Mi chiamo Anastasia, sono una make-up artist e faccio questo lavoro da ben 16 anni. Voglio condividere il mio motto di bellezza con i nostri lettori, «la bellezza è stare bene con se stessi» e da qui nasce il mio nuovo progetto nel mio nuovo studio.

Le particolarità del tuo studio di Lugano?

Nonostante io continui a offrire servizi Make-up su appuntamento per spose o altri eventi importanti, sia in studio che a domicilio, ho deciso d'inserire anche le lezioni Make-up. Questo progetto nasce dal fatto che non a tutte interessa per forza un trucco per una occasione speciale, c’è anche chi ha voglia di valorizzarsi nella propria quotidianità, per una cena, per un apartitico, per un colloquio di lavoro, eccetera.

Secondo te, il rapporto tra le donne e il make-up

Negli anni mi sono resa conto che molte donne rinunciano al loro momento Make up per paura che questo impegni loro troppo tempo o semplicemente perché hanno un concetto di Make up errato, Per questo ho deciso di espandere il mio progetto con i corsi Makeup, con l’aiuto anche della mia assistente e amica Giorgia.

Spiegaci in poche parole come si svolgono le tue lezioni

Per spiegarvi in breve, le mie lezioni si dividono in: corsi personalizzati per chi ha voglia d'imparare a valorizzarsi in più occasioni, corsi per parrucchiere ed estetiste che vogliono apprendere le tecniche moderne per i loro saloni e centri, lezioni singole con tema a scelta per donne in carriera o mamme a tempo pieno e lezioni di gruppo per max quattro amiche. Diciamo che se si decide d'impiegare due ore in una delle mie lezioni, si hanno le competenze e tecniche giuste per valorizzarsi per un paio di stagioni. Infatti attualmente le lezioni che vanno per la maggiore sono pacchetti da 2 lezioni dove vedere un Make-up giorno e un Make-up sera per autunno/inverno.

Uno sguardo alle tendenze, cosa ci puoi dire?

Anche quest’anno non mancheranno glitter per le feste e rossetto rosso a tutto spiano. Ma per capire quale tonalità di rosso poter indossare o quale glitter applicare, è bene fare una lezione che comprenda anche la consulenza sui colori che ci valorizzano di più, basata semplicemente sull’armocromia, che è una teoria da non sottovalutare, in quanto è capace di risaltare i nostri punti forza attraverso i colori di Make-up e abbigliamento.

Per concludere come possiamo seguirti?

Vi invito a seguire la mia pagina Instagram Fashionany88 per essere sempre aggiornati su disponibilità corsi e promozioni.

Scrive: Michele Alippi