Yeva Smolenska, tanti sogni e la certezza di avere posato per Guess

LUGANO - Di seguito riportiamo l'intervista integrale alla meravigliosa modella Yeva Smolenska, incuriositi dalla sua storia avvincente, ecco le domande che le abbiamo posto.

Yeva, da dove nasce la tua forte passione per la moda ?

In realtà come per tante altre ragazze, era il mio sogno sin da piccola, però crescendo ho capito che non era così facile ed ho rinunciato. Dopo qualche anno, per caso incontrai Paul Marciano ad un matrimonio di un'amica e mi propose di lavorare per Guess.

Yeva, sappiamo che sai suonare molto bene anche il pianoforte, ci racconti quali sono stati tuoi studi?

Si è esatto, ho finito la scuola di musica di pianoforte in Ucraina e mi sono diplomata.

Quale genere musicale ti piace ascoltare nel tuo tempo libero?

Ascolto volentieri musica latina, bachata, reggaeton, musica pop e anche qualche canzone in russo.

Durante gli shooting in studi fotografici ti piace che in sottofondo ci sia della musica?

Si, mi piace, si crea una bella atmosfera.

Come ti trovi a lavorare con un Marchio importante come Guess?

Benissimo! È certamente una delle esperienze più belle che io abbia mai avuto! Si vive davvero il valore della GuessFamily, ed è proprio così, ogni volta che arrivo in azienda mi sento a casa.

Sei già stata negli Stati Uniti?

No, è un viaggio che voglio fare, mi piacerebbe molto!

Di Miami cosa ti piacerebbe vedere? quali sono i luoghi che troveresti più interessanti?

Miami Beach, Ocean Drive Ed infine Everglades. Sicuramente ci sono tanti bei posti di cui probabilmente non ho neanche sentito parlare, ma prima o poi li scoprirò!

Spostandoci sul mondo del cinema, quale genere di film preferisci?

Dipende dall'umore che ho in quel momento, ovviamente mi piacciono i film d' amore, quelli drammatici ma anche film storici e documentari, qualche volta apprezzo anche i gialli, ma gradisco particolarmente i film basati sulle storie vere.

Un film che ti ha colpito particolarmente?

Difficile sceglierne uno solo, ci sono tanti film che mi piacciono, tanti anche in lingua russa. Posso citarne alcuni: Papillon, vita di Pi, Limitless, il diavolo veste Prada, Pretty Woman, Le pagine della nostra vita.

Puoi rilevarci uno dei tuoi sogni nel cassetto?

Questa è una domanda difficile, perché ne ho tanti piccoli sogni che step by step diventeranno un unico grande sogno. Per il momento mi piacerebbe molto andare avanti nell'ambito della moda, viaggiare e così anche imparare tante cose della vita. Come punto finale mi piacerebbe avere un'attività Indipendente di mia proprietà ed avere una bellissima famiglia.

A cura di JB Production (Giuliano benedetto)