"Il salotto delle donne" il progetto fashion e beauty

CHIASSO - Nasce il “Salotto delle Donne” un luogo di bellezza e confronto in una location accogliente come il tuo salotto di casa.

Ma di che si tratta, lo abbiamo chiesto a Daniela

Con la tua tessera personale potrai entrare a far parte di questo mondo per scoprire tutti i servizi di Consulenza di Immagine su misura per te, potrai usufruire di promozioni e sconti e potrai partecipare a delle giornate tematiche dove si parlerà di bellezza e valorizzazione.

Possiamo dire che è un luogo molto esclusivo?

Nel Salotto delle Donne avrai la possibilità di gustare un ottimo caffè o una fluté di bollicine, troverai uno spazio dedicato al trucco, al parrucco e alla manicure, per sentirti più bella in previsione di un evento, una cena romantica, un colloquio, di una riunione di lavoro o per amarti nella tua quotidianità.

Fashion e beauty alla massima potenza

Troverai anche uno spazio dedicato dove potrai portare i tuoi capi firmati usati, ma in ottimo stato (giacche, borse, scarpe e accessori). I capi verranno valutati e potrai rivenderli in atelier o convertirli in buoni Unyca (armocromia, analisi viso, analisi make-up, analisi della figura, analisi dello stile, personal shopper o analisi del guardaroba).

Quando parte questo intrigante progetto?

L’inaugurazione del Salotto delle Donne si terrà il 16 ottobre 2021 dalle 16.00 alle 20.00, durante l’evento potrai incontrare grandi professioniste e ritirare GRATUITAMENTE la tua Card valida fino al 31.12.2021. Durante questa giornata seguirà un calendario dove potrai scegliere e prenotare gli incontri che ti piacciono di più... UNYCA ti aspetta!