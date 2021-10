5 steps per un viso sempre fresco

RIVERA - La regola base per avere un viso fresco è pulire sempre la pelle: per chi si trucca, è fondamentale rimuovere ogni traccia di make-up prima di andare a letto; per chi non si trucca è comunque buona regola detergere adeguatamente il viso e applicare prodotti adatti al proprio tipo di pelli.

Ecco 5 steps semplici da seguire quotidianamente per avere un viso sempre fresco e pulito:

Detergere il viso con un prodotto adatto al proprio tipo di pelle Applicare una lozione tonica che vada a ristabilire/mantenere il PH Applicare il contorno occhi Applicare il siero Applicare la crema

La scelta dei prodotti è particolarmente importante: se si hanno dubbi sui tipi di prodotti da acquistare è consigliabile chiedere consiglio alla propria estetista di fiducia che saprà darvi indicazioni precise in base al tipo di pelle.

In linea generale, i prodotti naturali sono preferibili in quanto non contengono sostanze che possono creare un effetto barriera sull’assorbimento o creare effetti di sensibilizzazione.

Inoltre, le case produttrici che seguono una filosofia naturale solitamente hanno un occhio di riguardo per tutto il mondo green, risultando quindi più ecologiche.