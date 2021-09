Denaro, successo e sessualità sono estremamente connessi. Scopri come migliorare tutti e 3

LUGANO - Lavoro, famiglia, salute, sesso, amici, anima, tutto deve essere in equilibrio, ma come farlo?

In questi giorni sta circolando in rete una storiella (che troverai riportata qui sotto), che mi ha fatto pensare a una cosa importante: «Quello che insegno è molto bello e utile, ma quante persone riescono realmente a dare il giusto valore a queste cinque aree così importanti della vita?».

Spesso tutto gira attorno al lavoro, che per assurdo è l’area più “flessibile” e si può cambiare abbastanza facilmente, le altre quattro vengono la maggior parte delle volte date per scontate, finché si “rompono”.

L’intimità di coppia, la qualità del sesso e una sessualità sana fanno parte di 3 aree: salute, famiglia e anima. E possiamo vedere quanto nonostante la sessualità sia estremamente importante, sia però ancora spesso un tabù assoluto.

Nel mio studio vengono persone che si “confessano” nel vero senso della parola. Persone che non hanno mai parlato con il proprio compagno/a di sesso, di cosa piace, delle proprie inclinazioni e pulsioni.

Gli uomini che hanno problemi di eiaculazione precoce, problemi di erezione e hanno vergogna di affrontare la situazione con la propria donna, si chiudono e vivono la cosa più bella del mondo con ansia e stress.

E più gli anni passano e più è difficile risolvere il problema, ma se si agisce subito, in maniera precoce, risolvere queste tematiche è molto semplice. Addirittura senza medicinali o altro.

Come dicevo nel titolo, la sessualità è connessa con il successo, ma non solo. Lo è con tutte le cinque aree nella vita.

Grazie all’espansione dell’energia sessuale sacra potrai connetterti più profondamente con te stesso e scoprire il tuo GENIUS. Il Genius è la tua passione! Il tuo talento! Ciò che ti rende vivo e felice. Se imparerai a vivere ogni giorno il tuo genius non dirai mai più la parola LAVORO, ma dirai MISSIONE. PASSIONE!

Ogni persona in questo mondo ha il diritto di vivere il piacere sessuale in modo sano e appagante, attraverso una vita ricca e di successo.

Dovremmo tutti vivere il nostro Genius e NON lavorare solo per il denaro.

Ultimamente sta circolando questo messaggio che mi ha colpito molto e voglio che lo legga anche tu:

«Immagina la tua vita come se fossero 5 palline da far girare in aria cercando di non farle cadere. Una di queste palline è di gomma, altre 4 sono di vetro.

Queste 5 palline sono:

Lavoro, famiglia, salute, amici, anima

Il lavoro è la pallina di gomma. Ogni volta che cadrai sul lavoro potrai saltare di nuovo (e anche meglio di prima) in un altro lavoro.

Se invece a cadere sarà una delle altre, non ritornerà alla sua forma di prima. Sarà rotta, danneggiata, crepata.

È importante diventare consapevoli di questo il prima possibile e adattare adeguatamente le nostre vite.

Come?

Gestisci con efficacia il tuo orario di lavoro, concediti del tempo per te, per la tua famiglia, per gli amici, per riposarti e per prenderti cura della tua salute.

Ricorda, se una delle palline di vetro si romperà non sarà facile farla tornare come prima.

Gestisci con saggezza il tempo» CEO di Google.

È incredibile, ma se imparerai come guarire la tua energia sessuale, automaticamente miglioreranno anche tutte le altre aree della tua vita.

Inizia oggi il tuo percorso di rinascita. Scopri come posso aiutarti sul sito Tantra Expert.